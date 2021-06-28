ABD'nin Haşdi Şabi'ye hava saldırılarına Blinken'dan savunma: Caydırıcı mesaj veren gerekli, uygun ve kasıtlı bir eylem

ABD Başkanı Joe Biden'ım emriyle Irak-Suriye sınırında Haşdi Şabi gibi güçlere düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili Dışişleri Bakanı Tony Blinken'dan açıklama geldi.

İtalya ve Vatikan'ı ziyaret ederek Papa Francis'le buluşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Roma'daki IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyon Bakanlar Toplantısı'nda ve ardından İtalyan mevkidaşıyla ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile basın toplantısında IŞİD'le savaşın sahadaki en önemli güçlerinden Haşdi Şabi'ye dün Irak-Suriye sınırında ABD Başkanı Joe Biden'ın emriyle düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili sorularla karşılaşan Blinken, şunları söyledi:

"Tırmanma riskini sınırlamak ama aynı zamanda açık ve net bir caydırıcı mesaj göndermek için tasarlanmış gerekli, uygun ve kasıtlı bir eylemi gerçekleştirdik."

Suriye'ye insani yardımlarla ilgili ihtilafa da el atan ABD Dışişleri Bakanı, Roma'da IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Toplantısı'ndan sonra düzenlenecek Suriye konulu kısıtlı katılımla bakanlar toplantısında tartışmanın bu ülkeye insani yardımın nasıl sağlanacağına odaklanacağını söyledi.

Irak ordusunun başa çıkamaması nedeniyle neredeyse ülkenin tamamı IŞİD'in eline geçecekken Iraklı Şiilerin ruhani lideri Ali Sistani'nin çağrısı ve İran'ın desteğiyle milis gücü olarak kurulan Haşdi Şabi, 2017'de IŞİD'e karşı zafer ilan edilmesinde sahada başrolü oynarken pek çok Iraklı üyesi bu uğurda canını feda etti.

Daha sonra Irak Silahlı Kuvvetleri kapsamına alınan Haşdi Şabi'ye bağlı Ketaib Seyyid'ül Şuheda milis grubu, dün gece ABD'nin Irak-Suriye sınırına düzenlediği saldırıda 4 mensubunun öldüğünü bildirdi.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Mustafa Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul de şu açıklamayı yayımladı:

"Irak-Suriye sınırına düzenlenen ABD saldırısını kınıyor ve reddediyoruz. Bu saldırı, tüm uluslararası anlaşmalara göre Irak'ın egemenliğine ve milli güvenliğine yönelik bariz, kabul edilemez bir ihlaldir. Irak'ın çıkar sahası haline getirilmesi kabul edilemez. Bu tür ihlallerin yeniden yaşanmaması için tüm düzeylerde gerekli incelemeler yapılacak."

Bugün IŞİD'le mücadele konulu konferansta da konuşan Blinken, Suriye'de ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki gözaltı kamplarında hala 10 bin IŞİD militanının tutulmasının kaldırılamaz bir durum olduğunu söyledi.

"Bu durum en basitinden savunulamaz. Bu böyle sonsuza kadar süremez" diyen Blinken, Washington'ın uzun zamandır dile getirdiği IŞİD karşıtı koalisyonun 78 üyesi dahil tüm ülkelerin IŞİD'e katılan vatandaşlarını geri almaları çağrısını tekrarladı. Suriye'de esir tutulan IŞİD militanlarının kaydadeğer bir kısmı Avrupa'dan gelmişti.

"ABD, koalisyon ortakları dahil menşe ülkeleri vatandaşlarını geri almaya, rehabilite etmeye ve uygun olduğunda yargılamaya teşvik etmeye devam ediyor" diyen Blinken, IŞİD'i kalıcı olarak yenmenin bir diğer önemli unsurunun, Irak ve Suriye dışında, Afrika'da oluşturduğu tehdidi de ele almayı gerektirdiğini belirtti.

Koalisyonun 2017'de yenilgiye uğrattığını ilan ettiği IŞİD, son aylarda Irak'ta 25'ten fazla can alıcı saldırı düzenledi. Ocakta Bağdat'da düzenlenen bombalı saldırıda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Kaide ve IŞİD bağlantılı örgütler Afrika'nın özellikle batısını kafa kesmeler ve katliamlar eşliğinde kan gölüne çevirdi. Son olarak cuma günü Mali'de düzenlenen saldırıda BM gücünden çok sayıda Alman asker yaralandı.

Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği Roma'daki toplantıya, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katıldı.