Cezayir'de devlet başkanlığı seçimini eski başbakan kazandı: Protestocular gerçek değişim için tekrar sokaklara döküldü

Kuzey Afrika ülkesinin 20 yıldır ilk kez eski Devlet Başkanı Abdelaziz Buteflika olmaksızın düzenlediği seçimi eski Başbakan Abdulmecid Tebbun'un kazandığı açıklandı. Ancak katılım yüzde 40'ta kaldı. Seçimin meşruiyetinin olmadığını söyleyen protestocular, sonuçların açıklanmasının ardından tekrar sokaklara döküldü.

Cezayir Seçim İdaresi Başkanı, Abdulmecid Tebbun'un oy oranını yüzde 58 olarak duyursa da, katılım oranının yüzde 40'da kalması, bu seçimle ülkenin huzur bulmayacağının işareti oldu.

Nitekim devletin yarışmasına izin verdiği, hepsi eski üst düzey yetkili 5 aday arasındaki seçimin meşruiyetinin olmadığı, danışıklı dövüşten ibaret olduğunu söyleyen protestocular, sandığı boykot etti.

Ordu destekli yönetici kadroların değişiklik görüntüsü altında isyanı yatıştırmak ve eski düzeni yeniden tesis etmek için numara çevirdiği görüşündeki protestocular, seçim günü olan perşembeyi ülke çapında yürüyüşlerle geçirirken, bazı bölgelerde polisle çatışmalara girdi.

Bugün seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından da yeniden sokağa döküldüler.

Haftalar süren protestolar, koltukta ağır hastalıklar eşliğinde 82 yaşını süren Buteflika'yı nisanda devlet başkanlığından istifa etmek zorunda bırakmıştı.

1963'ten beri üst düzey görevlerde bulunan ve 1999-2019 arası devlet başkanlığı yapan Buteflika, 1962'de Fransa'dan bağımsızlığını kazandığından beri Cezayir'i yöneten, iktidarı yeni nesillere devretmeyerek yolsuzluklarla yozlaşan kadroların en tepedeki temsilcisiydi.

Kendilerine 'Hirak' diyen protestocular nezdinde 74 yaşındaki Tebbun da farklı bir isim değil.

2001-2002 ve 2012-2017 arasında konut bakanı olan, 2017'deki başbakanlığı Buteflika ile görüş ayrılığı yüzünden kısa süren Tebbun, dün sandığa giden 9 milyon seçmenden 4 milyon 945 bininin oyunu aldı.

Diğer adaylar da bir başka eski başbakan, iki eski bakan ve iktidar partisinin merkez yürütme kurulunun eski bir üyesiydi.

Abdelmadjid Tebboune devance Abdelkader Bengrina (17,38 %) et Ali Benflis (10,55%). pic.twitter.com/By5IALd0yv — Ryad Benaidji (@RyadBenaidji) December 13, 2019

Bunlardan Müslüman Kardeşler çizgisindeki Barış Toplumu Hareketi’nin kurucularından olup ayrılarak Ulusal İnşa Hareketi’ni kuran eski bakan ve meclis başkanı Abdulkadir bin Karine, oyların yüzde 17'sini alarak 2. geldi.

Hürriyetin Yükselişi Partisi’nin lideri, eski Başbakan Ali bin Flis de asker tarafından desteklendiği iddiaları eşliğinde oyların yüzde 10.5'ini alarak 3. oldu.

Medyada katılım oranının tatmin edici olduğu ve yeni devlet başkanına reformları hayata geçirmek için yeterli desteği sağladığını iddia eden yorumların çıkması, protestocuları tatmin etmedi.

22 Şubat'tan beri tüm 'Hirak' protestolarına katıldığını söyleyen Riad Mekersi (24) ise seçimi kim kazanırsa kazansın eylemlerin süreceği görüşünde olanlardandı.

Mekersi "Önce Buteflika'yı devirdik, artık sistemin tüm adamlarını devireceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.