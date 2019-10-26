ABD basını, Tu-160’ın Güney Afrika’yı ziyaretini değerlendirdi

The Drive gazetesi, Güney Afrika’ya giden iki Rus bombardıman uçağı Tu-160’la ilgili haberinde, Rusya’nın Güney Afrika ile geliştirdiği ilişkilerin yanı sıra kıtanın tümünde ilişki ağını genişletmeye devam ettiği yorumunda bulundu.

ABD merkezli The Drive gazetesinde yer alan makalede, bu olayın Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin’in tarihte ilk kez gerçekleşen Rusya-Afrika Zirvesi'nin açılışını yaptığı güne denk geldiğine dikkat çekildi.

Makalede, iki Rus bombardıman uçağının Güney Afrika’yı ziyaretinin, Moskova için kendi topraklarının ötesinde askeri operasyon yürütme yeteneğinin açık bir göstergesi olduğu belirtildi.

Makalede ayrıca, Donald Trump yönetimindeki ABD’nin kıtaya olan ilgisinin zayıflamasının da Rusya’nın Afrika kıtasındaki etkisinin genişlemesine katkı sağladığı, bu nedenle, Tu-160’ların Güney Afrika’yı ziyaretinin, hiç şüphesiz Kremlin’in bu ülkeyle ilgilendiğini açıkça gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.

Tu-160 bombardıman uçaklarının Güney Afrika’yı ziyareti, Rusya’nın savaş uçaklarıyla yaptığı ilk uzun menzilli uçuş değildi.

Geçen yıl aralık ayında, iki Tu-169 uçağının beraberinde birer Antonov An-124 ve İlyuşin Il-62 uçağı da Venezüella’dan gelen davet üzerine ülkeyi ziyaret etmişti.