Güney Kore: Kuzey Kore tanımlanamayan füzeler fırlattı

Kuzey Kore’nin tanımlanamayan birden çok füze fırlattığı belirtildi. Son deneme yaklaşık bir ay önce gerçekleşmişti.

Güney Kore ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin doğusundan iki füzenin denize doğru fırlatıldığı belirtildi.

Japonya Sahil Güvenliği de füze atışı olduğu tahmin edilen bir denemeyi tespit ettiklerini ve düştüğü yeri gözlediklerini belirtti. Savunma Bakanlığı, füzenin kendi sava sahalarına ya da münhasır ekonomik bölgelerine girmediğini açıkladı.

Kuzey Kore son olarak 31 Ekim’de Kore yarımadasıyla Japonya arasındaki bir bölge üzerinde iki kısa menzilli balistik füze denemesi yapmıştı.

Kim'in cephe ziyaretinden sonra gerçekleşti

Yaklaşık bir aylık bir aranın ardından gerçekleşen deneme, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un Güney Kore ile tartışmalı sınıra yakın Changrin'deki bir askeri birliği denetlemesinden ve burada top atışı talimatı vermesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

ABD ile Kuzey Kore, 5 Ekim tarihinde İsveç'te yaptığı nükleer silahların azaltılması konulu görüşmelerinde anlaşma sağlayamamıştı.

Kim Jong-un, ABD’nin tutumunu yumuşatana dek Kuzey Kore'nin belirsiz yeni bir yol takip edeceğini belirtmişti.