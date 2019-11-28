Çin basını: SSCB hala var olsaydı, ABD'nin provokasyonları daha da kısıtlanırdı

Çin basınına göre, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) hala var olsaydı ABD’nin gerisinde kalmayan bir küresel güç olurdu ve Washington’ın provokasyonlarının daha kısıtlı kalırdı.

Çin'de yayınlanan Fenghuang Wang gazetesinde yer alan bir makalede, Sovyetler Birliği hala var olsaydı ABD'nin gerisinde kalmayan küresel bir güç olacağı değerlendirmesi yapıldı.

Makalede, SSCB'nin var olduğu dönemde de bilim ve teknik bakımından gelişmelerle dünyanın en güçlü ikinci ülkesi olduğu kaydedildi.

SSCB'nin çöküş döneminin analizinin yapıldığı makalede, ülkenin o dönemde dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olduğuna dikkat çekildi.

Yazıya göre, endüstriyel üretimin büyük bir kısmını askeri ürünler oluşturuyordu. Askeri gücü sayesinde, gerektiği zaman SSCB, ABD üzerinde baskı kurabiliyordu. Modern Rusya, birçok açıdan SSCB’nin gerisinde olsa da, ülke hala dünyanın en büyük askeri gücü ve dünyanın farklı bölgelerinde hala kendi politikasını güdüyor. Ancak SSCB hala var olsaydı, ABD’nin provokasyonları daha da kısıtlı olurdu.