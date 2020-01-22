Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Koronavirüs salgınında 9 kişi öldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Li Bin, ülkenin Hubey eyaletinin Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu hastalık nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre Li, en az 13 eyaletin virüsten etkilendiğini söyleyerek, şimdiye dek 440 vaka tespit edildiğini belirtti.

Just in: Wuhan forbids social assemblies and livestock and wild animals import, says China’s National Health Commission minister Li Bin. 440 cases of the new #WuhanCoronavirus has been confirmed in China and the #coronavirus results in 9 deaths so far. 13 provinces are affected. pic.twitter.com/Co2QQgzgvm — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) January 22, 2020

​Çinli yetkililer daha önce 324 enfeksiyon teşhisi ve 6 ölü bildiriminde bulunmuştu.

Çin'de birkaç haftada yüzlerce kişiye bulaşan virüsün insandan insana bulaşabildiği tespit edilmişti.

Virüsten kaynaklanan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

Çinli yetkililer, gizemli hastalığa ilişkin yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını ortaya koyduğunu ifade etmişti.

Öte yandan, Hong Konglu uzmanlar virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü belirtmişti.

Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada, sözgelimi hastalığın ilk vakasının Washington eyaletindeki Seattle kentinde teşhis edildiği bilgisi verilmişti.

Rusya'da ise, Primorskiy Kray'daki Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) uzmanları, koronavirüsün Çin'de yayılması nedeniyle Çin ve virüsün belirtilerinin görüldüğü ülkelerden gelen yolculara yönelik denetimleri artırmıştı.