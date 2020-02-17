‘Karantina altındaki gemide bir Rusya vatandaşına koronavirüs bulaştı’

Rusya’nın Japonya Büyükelçiliği, Yokohama limanında karantina altında tutulan yolcu gemisinde bulunan Rusya vatandaşı bir kadında koronavirüs saptandığını, bu kişinin en kısa zamanda hastaneye sevk edilip tedavi altına alınacağını açıkladı.

Elçilikten yapılan açıklamada, başkent Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat’tan beri karantina altında bulunan ‘Diamond Princess’ adlı lüks gemide bulunan Rusya vatandaşı bir kadında yeni tip koronavirüs saptandığı, kadının en kısa zamanda hastaneye sevk edilip tedavi altına alınacağı belirtildi.

Açıklamada, “Japon yetkililer tarafından Covid-19 tespiti için gemideki tüm yolcuların tabi tutulduğu tıbbi muayene sırasında, Rusya vatandaşı bir kadında koronavirüs saptandı. Rus kadın en kısa zamanda hastaneye sevk edilerek, tedavi görecek” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Japon haber ajansı Kyodo, gemide bulunan yolcular ve mürettebat üyeleri arasında 99 yeni koronavirüs vakası saptandığını duyurmuştu.

Böylelikle virüs saptandığı kişilerin toplam sayısı 454’e ulaşmış oldu. Şu anda gemide toplam 3 bin 400 kişi bulunuyor.

Gemi 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı

Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda koronavirüse rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'acil durum' ilan etmişti.