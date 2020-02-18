ABD ile Taliban arasındaki barış anlaşması için tarih verildi

Afganistan'da Taliban, ABD ile barış görüşmelerinin tamamlandığını ve şubat sonunda anlaşma imzalanmasının beklendiğini duyurdu.

Taliban'ın önde gelen isimlerinden, müzakere ekibi üyesi Mevlevi Abdul Salam Hanefi, 'Nunn.asia' internet sitesine yaptığı açıklamada, "(Taliban ile ABD arasındaki) Anlaşma, bu ayın sonunda Doha'da Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği ve Afganistan'ın komşu ülkelerinden temsilcilerin huzurunda imzalanacak" dedi.

Anlaşma imzalanmadan önce, imza töreni için uygun bir atmosfer oluşturmak amacıyla şiddetin azaltılacağını belirten Hanefi, "Anlaşmanın imzalanmasının ardından ABD ve Afgan hükümeti, ellerindeki 5 bin Taliban üyesini salıverecek, biz de elimizdeki 1000 kişiyi serbest bırakacağız" diye konuştu.

Afganistan'daki taraflar arasındaki görüşmelerin, mahkumlarla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından başlayacağını ifade eden Hanefi, önerilen anlaşma ve ABD kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilmesi için kararlaştırılan süreye ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

ABD medyasında, bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırılarak 14 Şubat'ta yayınlanan haberlere göre, 22 Şubat'ta başlayacak 7 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.