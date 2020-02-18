Japonya koronavirüs krizini turizm fırsatına çevirmek istiyor: Kimsecikler yok, burası size kaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle turist sayısında radikal bir düşüş yaşayan Japonya’nın Kyoto kentinde bu durgunluğu aşmak isteyen esnaf yeni bir kampanya başlattı. Esnaf turistlere, “Kimse yok, burası şimdi tamamen size kaldı, gelmenin tam zamanı” diye sesleniyor.

Japonya’nın eski başkenti olan Kyoto’da bir grup esnaf, salgın nedeniyle ülkeden uzak duran turistlerin ilgisini çekebilmek adına ‘kimsesiz turizmi’ adını verdikleri bir kampanya başlattı.

Mabet ve tapınaklarla dolu popüler turizm merkezi Arashiyama bölgesindeki esnaflar, yabancı turistlere “Bölgede şimdi çok az insan var, burası tamamen size kaldı” mesajı verdi.

En çok ziyaret edilen yerlerin fotoğraflarını kampanya posterlerinde kullanan esnaflar, şaka yollu ifadelerle turistleri cezbetmeye çalışıyor.

'Bir süredir insanlardan daha fazla maymun var'

Örneğin maymunların sokakta dolaştığı bir fotoğrafın altında, “Bir süredir insanlardan daha fazla maymun var” yazıyor.

Normalde Instagram meraklılarıyla dolup taşan Togetsukyo Köprüsü’nün ya da bölgenin meşhur bambu ormanlarının kimsesiz fotoğraflarında ise ‘#nopeople’ (kimse yok) ve ‘#nowisthetime’ (şimdi tam zamanı) gibi hashtagler yer alıyor.

'Başımızı dik tutmaya mecburuz'

Bölgenin turizm tanıtım sitesi de ‘esnafın turistleri her zamankinden daha misafirperver bir şekilde karşılamaya hazır’ olduğunu belirtiyor.

Kampanyanın öncülerinden Shuichi Kato, CNN’e yaptığı açıklamada, “Bölgemiz uzun süredir tayfunlar, sel baskınları ve koronavirüs gibi çok sayıda felakete dayanıyor. Başımızı dik tutmaya mecburuz” dedi.

UNECSO’nun Dünya Mirası listesinde yer alan 17 noktaya ev sahipliği yapan Kyoto, normal şartlar altında günde on binlerce turisti ağırlıyor. Ancak bu yıl Çin’den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle bu akış durma noktasına geldi.

Kyoto son olarak, özellikle geyşalar nedeniyle kente gelen yabancı turistlerin tacize varan kaba tavırlarına, çevreye ve yerel kültüre verdikleri zarara isyan etmeleriyle gündeme gelmişti. Bu kapsamda geyşa fotoğrafı çekmek yasaklanmış ve turistlere ‘uygun davranış kurallarını’ anlatan broşürler dağıtılmıştı.