Japonlar turistlerin tavırlarından bıktı: Geyşaların fotoğrafını çekmek yasaklandı

Japonya’da geyşaların fotoğrafını çekmek için tacize varan davranışlar sergileyen, çevreye ve yerel kültüre zarar veren turistlerden bıkan yetkililer çareyi ‘fotoğrafı yasaklamakta’ buldu.

Sayıları bir hayli azalan geyşaları görme ihtimalinin en yüksek olduğu Japon şehirleri arasında ilk sırada yer alan Kyoto’da yetkililer, bu amaçla gerçekleştirilen turizmin olumsuz yanlarını göz önünde bulundurarak fotoğraf yasağı getirdi.

‘Mükemmel selfie’yi çekmek isteyen yabancı turistlerin kötü tavırları ve tacize varan tutumlarına yönelik gelen şikâyetlerin ardından bu karar alındı.

Tabela yerleştirildi, broşür dağıtıldı

Geyşaların eğitim aldığı okullarla birlikte üst düzey konukların ağırlandığı evlerin bulunduğubölgesinde uygulanmaya başlayan yasake (yaklaşık 528 TL) kadar para cezası öngörüyor.

Bölgenin en rağbet gören sokaklarından olan Hanamikoji’de turistleri ‘fotoğraf çekmemeleri’ için uyaran tabelalar da yerleştirildi. Ayrıca İngilizce ve Çince basılan broşürlerle turistlere ‘uygun şekilde davranma’ çağrısı yapıldı.

Yasak ve ceza yasal olarak bağlayıcı değil ancak bu adımın, turistleri daha fazla saygı göstermeye teşvik etmesi umuluyor.

Bölgede bir restoran işleten ve aynı zamanda yerel meclise liderlik yapan Isokazu Ota, “Burada fotoğrafçılığı yasaklayamayız ama özel bölgelerde yasak koyarak, turistlerin burada fotoğraf çekmenin yerel kurallara aykırı olacağını öğrenmesini istiyoruz” dedi.

Taksilerin çevresini sarıyorlar, kadınları takip ediyorlar

Japonya’da ‘’ olarak tabir edilen geyşaları ve onların ‘acemileri’ sayılan ‘’ları geleneksel giysileri içinde, genelde geceleri gerçekleşen buluşmalarına giderken görmek isteyen turistlerin yarattığı ‘kirlilik’ yetkililer ve bölge halkı için uzun süredir sorun teşkil ediyordu.

Gion’daki 300’den fazla restoran ve işyerleri ile yapılan bir araştırma, halkın şikâyetlerini ortaya koymuştu.

Turistlerin çöpleri yerlere atması, yürürken sigara içmesi, yaya ve araç trafiğini engellemesi, tarihi mabetlere ve tapınaklara zarar vermesi bu şikâyetler arasında ilk sıralarda yer almıştı.

Bazı görgü tanıkları turistlerin, fotoğraf çekebilmek uğruna geiko ve maikoları taşıyan taksilerin çevresini sardığını, onları takip ederek rahatsızlık verdiğini aktarmıştı.

Önümüzdeki yıl Tokyo Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya, turizmde patlama bekliyor.

Önlem alan alana

Geçen yıl, bu alanda bir rekora imza atan Japonya, 31 milyon turisti ağırladı. Hükümet, önümüzdeki yıl bu sayıyı 40 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Giderek artan turist sayısı pek çok ülkeyi önlem almak durumunda bırakıyor.

Daha önce de İzlanda, turistlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisine işaret ederek ülkenin güneyinde yer alan ve popüler turizm noktalarından biri olan Fjadrargljufur Kanyonu'nu ziyarete kapatacağını duyurmuştu.

Turistlerin ziyaret ettiği yerleri bozduğunu, ülkelerinin de halihazırda ‘aşırı kalabalık’ olduğunu açıklayan Hollanda da artık turizm tanıtımı yapmaya son vermişti.