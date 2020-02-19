Japonya'da karantina altındaki gemide bulunan 500 yolcu daha tahliye edildi

Japonya’da yaklaşık iki haftadır karantinada bulunan yolcu gemisinde, test sonuçlarını negatif çıkan 500 kişinin daha tahliyesine karar verildi. Gemiden ayrılanlar ‘rahatlarken’, kalanlar gidenleri kıskandı.

Başkent Tokyo yakınlarındaki Yokohama limanında koronavirüs nedeniyle 4 Şubat’tan bu yana karantina altında tutulan ‘Diamond Princess’ adlı yolcu gemisindeki tahliyeler sürüyor. Testleri negatif çıkan 500 yolcunun daha gemiden ayrılmasına izin verildi.

Yaklaşık iki haftalık karantina sürecini, penceresiz ve küçük kamaralarında geçirmek zorunda kalan yolculardan biri olan 77 yaşındaki bir Japon, tahliyeyi “Rahatladım, iyice dinlenmek istiyorum” sözleriyle değerlendirdi.

Altı yaşındaki oğluyla gemide bulunan Yardley Wong da, “Bu büyük krizde inanılmaz ilgi gösteren mürettebata ve kaptanlara minnettarız. Sizleri tekrar görmek ve tekrar güvertede olmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Kalanlar özendi: Kıskançlığımı gösteren bir emojiye ihtiyacım var

Test sonuçlarını beklediği için gemide kalmak zorunda bulunan yüzlerce yolcudan biri olan ABD’li Matt Smith ise, tahliye edilenlere imrendiğini söyledi. Smith, “Kıskançlığımı gösteren bir emojiye ihtiyacım var” diye konuştu.

Mürettebat dahilkişinin bulunduğu gemide şu anda, daha önce ayrılmasına izin verilen ya da ülkelerine gönderilenler dışındakadar kişinin kaldığı belirtiliyor.

Japon yetkililer testlerin tamamlanmasının ardından gemiyi tamamen boşaltmayı planlıyor. İşlemlerin üç gün süreceği tahmin ediliyor. Tüm yolcuların ayrılmasının ardından mürettebat gemide kalacak ve yeni bir karantina süreci başlayacak.

Şimdiye kadar gemideki 542 kişide virüs saptandı, bu da Çin dışında kaydedilen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Tahliyeler kamuoyunu ikiye böldü

Öte yandan gemideki karantina süreci ve peş peşe alınan tahliye kararları kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu.

Kobe Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar alanında çalışan profesör Kentaro Iwata, süreci ‘büyük başarısızlık, hata’ olarak niteledi. Iwata, “İkincil bir salgının meydana gelmesi çok yüksek bir ihtimal” dedi.

Yokohama halkı ise virüs korkusuna rağmen tahliye kararını destekledi.

Onlardan biri olan Isamu Habiro, “Gemide bulunanların gerçekten endişeli olduklarına eminim. Umarım en kısa zamanda normal yaşamlarına geri dönerler. Bir Yokohama vatandaşı olarak onlara haksız muamele edilmesini istemem” ifadelerini kullandı.

Salgının başladığı Çin’de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bini geçti, virüs saptananların sayısı da 74 bini aştı. Salgın Çin dışında en az 25 ülkeye yayıldı.