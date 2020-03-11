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16:44 11 Mart 2020
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    Koronavirüs gölgesi olimpiyatlara vurdu: Komite iptal ya da erteleme seçeneklerini düşünmüyor

    © AP Photo / Jae C. Hong
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (502)
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    2020 Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya’da koronavirüs endişesi olimpiyat komitesini de sardı. Bir komite üyesinin ‘erteleme’ çıkışı üzerine tartışma alevlendi. Japon yetkililer ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi ‘Planladığı şekilde gerçekleşecek’ açıklamasında bulundu.

    Koronavirüsün Çin dışında en çok yayıldığı ülkelerden biri olan ve 2020 Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya’da, oyunların kaderi hâlâ belirsizliğini koruyor.

    Tokyo 2020 Olimpiyatları Organizasyon Komitesi üyesi Haruyuki Takahashi’nin, “Olimpiyatların salgın nedeniyle bu yaz yapılamaması durumunda bir ya da iki yıl ertelenmesi en makul seçenek” şeklindeki çıkışı üzerinde konuyla ilgili tartışma yeniden alevlendi.

    ‘Endişeliyiz ama planladığımız gibi devam edeceğiz’

    Bu seçeneği reddeden Komite Başkanı Yoshiro Mori, hazırlıkların ‘planlandığı gibi’ sürdüğünü ve bunu değiştirmek gibi bir niyetleri olmadığını açıkladı.

    Mori, “Elbette endişeliyiz. Ancak organizasyon komitesi olarak işlerimizi planlandığımız gibi devam ettirmemiz bizim için çok doğal” dedi.

    Ertelemenin pratikte uygulanamaz olduğunu savunan Mori, pek çok olimpik merkezin bir ya da iki yıl içinde mevcut olmayabileceğini belirtti ve “Bu, bir-iki yıl erteleyip sonra da hayata geçirebileceğiniz bir şey değil” diye konuştu.

    Bakan: İptal ya da erteleme tasavvur edilemez

    Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto da Komite Başkanı ile aynı görüşü paylaştı.

    Hashimoto, parlamentoda yaptığı açıklamada olimpiyatların iptalinin ya da ertelenmesinin ‘tasavvur edilemeyeceğini’ söyledi. Sporcuların da bunu kabul etmeyeceğini savunan Bakan, hem hükümetin hem de olimpiyat komitesinin oyunların zamanında gerçekleşmesi için kendini adadığını dile getirdi.

    © AP Photo / Thanassis Stavrakis
    Yunanistan'da olimpiyat meşalesinin yakılması için bugün bir prova düzenlendi. Koronavirüs endişesi nedeniyle olimpiyat tarihinde ilk kez bu yıl meşale seyirci olmadan yakılacak.

    IOC: Kendi kişisel görüşü

    Öte yandan Haruyuki Takahashi’nin çıkışına bir tepki de Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden (IOC) geldi. Komite, oyunların ‘planladığı şekilde gerçekleşeceğini’ açıkladı.

    Yapılan açıklamada, “Bay Takahashi’den konuyu aydınlatmasını istedik. Varsayıma dayanan bir soru üzerine dikkatsiz bir şekilde kendi kişisel görüşünü ifade ettiğini belirtti” denildi.

    Karar vermek için zaman daralıyor

    Tokyo Olimpiyatları’nın 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi öngörülüyordu. Salgın ilk ortaya çıktığında da oyunların ertelenmesi gündeme gelmişti. Tokyo Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi Toshiro Muto da ertelemenin söz konusu olmadığını belirtmişti.

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    © AP Photo / Luca Bruno
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    Konuyla ilgili pek çok kaynak olimpiyatlara bu kadar kısa bir süre kalmışken ertelemenin ya da iptal etmenin çok daha çetrefilli bir iş olduğunu, ayrıca böyle bir kararın büyük kaosa ve mali açıdan büyük zarara yol açacağını savunuyor.

    Son sözü Bach söyleyecek

    Olimpiyatların kaderini belirleme konusundaki son sözü ise IOC Başkanı Thomas Bach söyleyecek.

    Bach, komitenin geçen hafta İsviçre’de yaptığı toplantıda olimpiyatların gerçekleştirilmesi yönündeki tutumunu açık bir şekilde ifade etti.

    Bach, “Tüm sporcuları Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarına son süratle ve sonsuz güvenle devam etmeleri yönünde teşvik etmek isterim. Biz kendi açımızdan atletleri ve ulusal olimpiyat komitelerini desteklemeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

    Sadece savaşlarda iptal edildi

    1896’dan bu yana düzenlenen olimpiyat oyunları sadece savaş zamanlarında iptal edildi. 1940’ta yine Tokyo’da gerçekleşmesi planlanan oyunlar bu nedenle yapılmadı.

    Japonya’da şimdiye kadar 19 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Enfekte olan kişi sayısı ise 1278’e yükseldi.

    © AFP 2020 / CHARLY TRIBALLEAU
    Japonların bir kısmı, koronavirüs salgınının daha fazla yayılmasına neden olacağı gerekçesiyle olimpiyatlara karşı çıkıyor. Olimpiyat ateşinin yakılacağı Fukuşima'da yüksek radyasyon tespit edilmesi de endişeleri körüklüyor.
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (502)
    Etiketler:
    Thomas Bach, Olimpiyat Komitesi, Seiko Hashimoto, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Salgın, Koronavirüs, Tokyo, 2020 Olimpiyatları, İptal, Erteleme, Olimpiyatlar, Yoshiro Mori, Haruyuki Takahashi, Japonya
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