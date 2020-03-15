Özbekistan'da ilk koronavirüs vakası saptandı

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, Fransa’dan dönen bir Özbekistan vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saptandığını duyurdu.

Özbekistan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Epidemiyolojik Refah Ajansı, Fransa'dan dönen bir Özbekistan vatandaşının yeni tip koronavirüse yakalandığının tespit edildiğini açıkladı.

Ajansın Facebook sayfasından yayınladığı açıklamada, "15 Mart saat 6.00'da (TSİ 4.00’da) Viroloji Enstitüsü’nün laboratuvarında Fransa’dan dönen bir Özbekistan vatandaşında Kovid-19 virüsü tespit edildi” ifadelerine yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Mart'ta Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü dünyayı saran salgın anlamına gelen 'pandemi' kararını açıklamıştı.

Dünya genelinde 135 ülkede 142 binden fazla kişi yeni tip koronavirüse yakalandı, bu kişilerin çoğu gördüğü tedavi sonucu iyileşti, 5 bin 300'ün üzerinde kişi ise hayatını kaybetti.