Hong Konglu girişimci, hükümet karşıtı protestoları hatırlatmak için 'biber gazı aromalı' dondurma üretti

Çin'e bağlı yarı özerk Hong Kong’da şüphelilerin Çin'e iade edilerek yargılanmasını öngören yasal düzenlemeyi protestoyla başlayan ve milyonlarca kişinin katılımıyla aylar boyunca süren eylemler sıradışı bir konuda ilham kaynağı oldu: Biber gazı aromalı dondurma.

Hong Kong'daki hükümet karşıtı protestoların yoğunluğu koronavirüs salgını nedeniyle azalsa da eylemcilere ‘direnişi’ hatırlatmak isteyen bir işletme biber gazı aromalı dondurma üretti.

'Cezalandırılma' korkusu nedeniyle adını açıklamayan işletme sahibi, biber gazının ‘tadını’ yakalamak için wasabi ve hardal gibi ürünleri denese de en iyi sonucu karabiber tanelerinden almış. Karabiber, aynı biber gazı gibi boğazı tahriş eden o etkiyi yakalamasını sağlamış.

'İnsanlara tutkularını kaybetmemeleri gerektiğini hatırlatmak istedik'

Eylemleri tekrar canlandırma amacında olduğunu vurgulayan girişimci, “İnsanlara protestoyu hâlâ sürdürmek zorunda olduklarını ve tutkularını kaybetmemeleri gerektiğini hatırlatan bir lezzet yapmak istedik” ifadelerini kullandı.

Dondurma dükkânı ayrıca, insanların protestolar hakkında ne hissettiklerini küçük not kağıtlarına yazarak yapıştırması için özel bir duvar da hazırladı.

Sosyal mesafe kurallarını gözeterek servis yapan dükkân, beş dolar gibi bir fiyat biçtiği dondurmalardan günde 20-30 top satıyor.

Biber gazının ‘tadını’ yakalamak için wasabi ve hardal denenmiş ancak en iyi sonucu karabiber taneleri vermiş. © AP Photo /

Adını açıklamayan işletme sahibi, "İnsanlara protestoyu hâlâ sürdürmek zorunda olduklarını ve tutkularını kaybetmemeleri gerektiğini hatırlatan bir lezzet yapmak istedik" dedi. © AP Photo / 1 / 2 © AP Photo / Biber gazının ‘tadını’ yakalamak için wasabi ve hardal denenmiş ancak en iyi sonucu karabiber taneleri vermiş.

'Tadı biber gazı gibi, ilk başta nefes almak zor geliyor'

Protestolar sırasında polisin biber gazına maruz kaldığını söyleyen müşterilerden Anita Wong, dondurma için, “Tadı biber gazı gibi. İlk başta nefes almak zor geliyor, gerçekten acı ve rahatsız edici. Hemen ardından çok fazla su içmek istememe neden oluyor. Bence bu bir geriye dönüş sahnesi gibi, gösterilerde ne kadar acı çektiğimi ve bunu unutmamam gerektiğini hatırlatıyor” dedi.

Hong Kong'da Haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, yıl sonuna doğru protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Protestolar sırasında polisin 16 binden fazla biber gazı fişeği kullandığı belirtilmişti.

Tasarı, 23 Ekim 2019'da resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, ‘demokratik reform’ talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.