Kim, koronavirüse karşı 'parlak bir başarı' kazandıklarını ilan etti

Bugüne kadar tek bir koronavirüs vakasının görülmediğini savunan Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-un, ülkesinin salgınla mücadelede ‘parlak bir başarı’ elde ettiğini söyledi.

Virüs ilk yayılmaya başladığı zaman hemen sınırlarını kapatarak binlerce kişiyi karantina altına alan Kuzey Kore’nin salgına karşı verdiği başarılı mücadele Kim Jong-un tarafından bir kez daha ilan edildi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre politbüro toplantısında konuşan Kim, ‘kötücül virüsün ülkeye girmesini önlediklerini ve istikrarı koruduklarını’ belirtti.

'Aceleci davranmak telafi edilemez krize yol açar'

Altı aylık salgınla mücadele raporlarını incelediğini aktaran Kim Jong-un söyledi.

Ancak komşu ülkelerde virüsün hâlâ varlığını koruduğunu hatırlatan Kim, maksimum alarm seviyesinde kalmanın önemine ve önlemlerin kaldırılması için acele edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

KCNA, “(Kim) Salgın önlemlerinin aceleci bir şekilde kaldırılmasının hayal ve telafi edilemez bir krize yol açabileceği uyarısını defalarca tekrarladı” ifadelerini kullandı.

Kuzey Koreli yetkililer sıklıkla ülkede tek bir virüs vakasının saptanmadığına dair açıklamalarda bulunsa da bazı uzmanlar, bunun olası olmadığını öne sürüyor.

Çin dahil tüm ülkelerle sınırlarını kapalı tutan Kuzey Kore aynı zamanda oldukça katı karantina kuralları uyguluyor. Yurt dışından ülkeye giriş yapanların en az 30 gün karantinada kalması gerekiyor. Ülkede insanların kalabalık gruplar halinde bir araya gelmesi yasak ve kamusal alanlarda maske takmak zorunlu.