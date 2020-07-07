Tayland'dan 'maymunların hindistan cevizi için makine gibi çalıştırıldığı' haberlerine yalanlama

Tayland’da vahşi yaşamdan koparılan maymunların,hindistan cevizi toplamak amacıyla makine gibi çalıştırıldığını reddeden Ticaret Bakanı Jurin, hayvanların çoğunlukla turistleri çekmek için kullanıldığını söyledi.

Tayland, vahşi yaşamdan koparılan çok sayıda maymunun, seri üretim amacıyla hindistan cevizi toplamak için eğitildiği ve ‘makine gibi çalıştırıldığı’ haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

İddiaları reddeden Tayland Ticaret Bakanı Jurin Laksanawisit, maymunlar tarafından toplanan hindistan cevizinin endüstrinin büyük bir bölümünü oluşturmadığını söyledi.

Thailand denies monkeys abused to harvest coconut products https://t.co/P6OSQ8C7nl — Los Angeles Times (@latimes) July 7, 2020

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Bakan Jurin, hayvanların çoğunlukla turistleri çekmek için kullanıldığını ama zarar görmediklerini belirtti.

Bakan, yarın hindistan cevizi endüstrisinin temsilcileriyle bir toplantı yapacağını, hasadın nasıl yapıldığını göstermek için yabancı diplomatları da davet edileceğini açıkladı.

PETA: Hükümet hayvansız endüstriye öncülük etsin ya da çöküşten sorumlu olsun

Ancak bakanın bu açıklamasını Dünyanın önde gelen hayvan hakları kuruluşlarından olan PETA’yı tatmin etmedi.

PETA Başkan Yardımcısı Jason Baker, "Hükümet, bölgenin geri kalanının benimsediği gibi hayvansız yöntemlerle endüstrinin çalışmasına öncülük edebilir ya da görüldüğü üzere endüstrinin çöküşünden sorumlu olabilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, AP'ye konuşan maymun eğitmeni olan Somjai Saekow, maymunların hala hindistan cevizi toplanmasında kullanıldığını söylese de onlara eskisi kadar ihtiyaç duyulmadığını belirtti.

'Çoğu kişi maymununa iyi davranıyor'

Zamanla meyvelerin toplanmasını kolaylaştırmak için daha kısa ağaçların yetiştirildiğini ifade eden Somjai, bazı istisnalar olmakla birlikte birçok kişinin, maymunlarına iyi baktığını ve onlara iyi davrandığını söyledi:

"Bu yanlışları yapanları göstermeliyiz ve onları düzeltmeliyiz. Ancak gerçekten çoğu insanın maymunlarına doğru bir şekilde davrandığına inanıyorum. Bu da onların çalışmasını sağlamanın en iyi yolu."

PETA, Tayland’da vahşi yaşamdan koparılan çok sayıda maymunun, seri üretim amacıyla hindistan cevizi toplamak için eğitildiğini iddia etmişti.

Bunun üzerine İngiltere ve Avrupa'nın başka ülkelerinde hindistan cevizi satışlarının olumsuz yönde etkilendiği aktarılmıştı.

Tayland 2019 yılında 71 milyon doları Avrupa Birliği ve İngiltere başta olmak üzere 395 milyon dolar değerinde hindistan cevizi sütü ihraç etmişti.