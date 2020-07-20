Sırbistan'dan Ermenistan'a silah sevkiyatı: Sırp diplomat Bejnovic, Azeri Dışişleri'ne çağrıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sırbistan'ın Azerbaycan Geçici Maslahatgüzarı Danica Bejnovic, bakanlığa çağrıldı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ile görüştü. Halefov, elde edilen güvenilir ve doğrulanmış bilgilere göre Sırbistan'dan Ermenistan'a el bombaları ve farklı kalibrede mühimmat da dahil olmak üzere büyük miktarda mühimmat gönderildiğini belirtti" dendi.

Açıklamaya göre Halafov, Sırp tarafının Ermenistan'ın saldırgan politikasını ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik devam eden saldırganlığını destekleyen, dostça olmayan adımının Azerbaycan halkı ve yönetiminde derin üzüntü ve hayal kırıklığı yarattığının altını çizdi.

Bu tür dostça olmayan eylemlerin Azerbaycan ile Sırbistan arasındaki dostane ilişkilere ve stratejik ortaklığa zarar verdiğini kaydeden Halafov, yüksek seviyedeki karşılıklı güvene gölge düşürüldüğünü de vurguladı.