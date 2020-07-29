Hindistan: Koronavirüse yakalanıp iyileşen adam, iş yerini yoksullar için sağlık merkezine çevirdi

Hindistan’da koronavirüse yakalanıp iyileşen bir iş insanı, yoksullara ücretsiz tedavi sağlamak için iş yerini 85 yataklı bir sağlık merkezine dönüştürdü.

Koronavirüs kaynaklı can kaybının ve vakaların giderek tırmandığı Hindistan’da Kadar Shaikh adlı bir iş insanı, salgınla mücadele etmekte daha fazla zorluk çekenlere yoksullara yardım eli uzattı. Gayri menkul komisyoncusu olarak çalışan Shaikh, iş yerini yoksullara ücretsiz tedavi sağlayacak 85 yataklı bir tesise dönüştürdü.

Ülkenin batısındaki Surat kentinde yaşayan Shaikh, koronavirüse yakalandıktan sonra yaklaşık 20 gün kadar özel bir hastanede tedavi gördü. Ancak kendisine çıkarılan fatura karşısında dehşete kapılan Shaikh, “Özel bir hastanede tedavi olmanın bedeli çok fazlaydı. Yoksul insanlar böyle bir tedaviyi nasıl karşılasın? Ben de bir şeyler yapmaya ve bu ölümcül virüsle mücadeleye katkıda bulunmaya karar verdim” dedi.

Bunun ardından yerel yetkililerden gereken izinleri alan iş insanı, yaklaşık 2 bin 800 metrekarelik bir alana sahip olan iş yerini sağlık merkezine çevirdi. Hükümet tesiste çalışacak sağlık görevlilerini ayarladı, onların maaşlarının yanı sıra tıbbı malzeme ve ilaç masraflarını da karşıladı.

Kadar Shaikh, kapılarının tüm halka açık olduğunu vurgulayarak, “Hangi kasttan, mezhepten ya da dinden olursa olsun herkes gelebilir” diye konuştu.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da toplam vaka sayısı 1 milyon 531 bini geçti, can kaybı da 34 bin 193’e ulaştı. Sağlık sistemi salgın nedeniyle çökme noktasına geldi.