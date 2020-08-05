Pakistan Başbakanı Han'dan Cammu ve Keşmir'i kendi sınırları içinde gösteren yeni harita

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cammu ve Keşmir'i Pakistan sınırları içinde gösteren yeni bir harita yayınladı.

Pakistan basınındaki habere göre İmran Han, Cammu ve Keşmir'in özel yönetim statüsünün kaldırılmasının 1. yılının arifesinde açıkladığı haritada, bölgeyi kendi toprakları olarak gösterdi.

Başbakan Han'ın paylaştığı yeni haritada bölge, 'Hindistan tarafından yasa dışı olarak işgal edilmiş Cammu ve Keşmir" olarak adlandırıldı.

The political map of Pakistan unveiled by PM @ImranKhanPTI earlier today. pic.twitter.com/q4jyMTNmlB — Prime Minister's Office, Pakistan (@PakPMO) August 4, 2020

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Söz konusu yeni haritanın Pakistan Bakanlar Kurulu, muhalefet ve Keşmir liderliği tarafından onaylandığını vurgulayan Han, bunun ülke için tarihi bir gün olduğu belirtti.

Han, Cammu ve Keşmir'in Pakistan'ın bir parçası olacağını savunarak, bu haritanın da buna yönelik ilk adım olduğunu kaydetti.

Hindistan'dan yeni Cammu Keşmir haritasına tepki

Hindistan Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, İslamabad yönetiminin, yeni Cammu Keşmir haritasıyla asılsız iddialarda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Pakistan'ın bu adımı "siyasi saçmalık tatbikatı" olarak değerlendirildi.

Cammu Keşmir'in özel statüsü geçen yıl kaldırılmıştı

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.