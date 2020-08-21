Hindistan, Rusya'dan Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin verilerini talep etti

Hindu gazetesine demeç veren Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anurag Srivastava, Sputnik V aşısına ilişkin verilere mevcut tüm aşıları inceleyen ve yerelde üretim imkanlarını tanımlayan Hindistan ulusal aşı incelemeleri uzman grubunun ihtiyacı olduğunu belirtti.

Srivastava, "Grubun amacı, Hindistan'ı hem Hindistan'da hem de dünya genelinde yürütülen Kovid-19 aşılarının inovasyonu, hazırlanması, üretimi ve piyasa sürülmesi ile ilgili çabalarda ön sırada tutmak" dedi.

Srivastava, Hindistan Dışişleri'nin uzman gruba yabancı aşı üreticileri ile aşı üretimine ilgi gösteren Hint şirketler arasında temas kurulması konusunda destek vereceğini ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti.

Bakanlık, aşının ilk partisinin cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.