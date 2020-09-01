Çin'den Hindistan'ın suçlamalarına ret: Askerlerimiz kesinlikle sınırı geçmedi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ordusunun iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) riayet ettiğini belirterek 'askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini' kaydetti.

Cao, Çin ordusunun statükoyu çiğnediği yönündeki iddiaların da doğru olmadığını ifade etti.

Hindistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çin ordusunun, cumartesi gecesi 'statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğunu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiğini' belirtmişti.

Açıklamada ayrıca iki ülke yerel komutanlarının 'meselelerin çözümü' için bugün tartışmalı sınırda bir araya geldiği, Hindistan'ın diyaloğa bağlı, ancak 'aynı zamanda toprak bütünlüğünü korumaya kararlı' olduğu kaydedilmişti.