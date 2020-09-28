Azerbaycan lideri Aliyev: Ermenistan’ı uyarmıştım

Milli Güvenlik Kurulu’nun bugün yapılan oturumunda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Ermenistan'ı uyarmıştım. Tovuz olaylarından sonra kirli işlerinden vazgeçmemeleri halinde pişman olacakları konusunda defalarca uyarmıştım” açıklamasında bulundu.

Aliyev ayrıca, “2016’da, 2018’de, bu yılın temmuz ayında onlara ders verdik. Ancak görünüşe göre, bu onlar için bir ders olmadı. Bu defa da onlara ders veriyoruz ve vereceğiz. Bugün şanlı Azerbaycan ordusu büyük bir başarıyla karşı saldırı harekatı yürütüyor ve bu harekat devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusunun tüm birliklerinde manevi bir yükselişin gözlemlendiğini vurgulayan Aliyev, ayrıca orduya kayıt olan gönüllülerin sayısının on binlerle ifade edildiğinin altını çizdi:

“Bu durum, halkımızın devletine olan sadakatinin bir göstergesidir. Dağlık Karabağ sorunu bizim ulusal sorunumuzdur. Dağlık Karabağ sorununun çözümü bizim tarihsel sorumluluğumuzdur. Daha önce de defalarca söylemiştim ve bugün de, bu sorunu Azerbaycan halkını memnun edecek biçimde çözmemiz gerektiğini söylemek istiyorum. Bunu tarihsel adaleti yeniden tesis edecek şekilde çözmeliyiz. Bunu Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacak şekilde yapmalıyız.”

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede bu sabah erken saatlerde gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan ise Azerbaycan’ın ‘hava ve füze saldırılarına’ karşılık verilerek helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, Ermeni uçaksavar sistemlerinin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.