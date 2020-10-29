Berde’ye yönelik saldırıda Azerbaycan Kızılayı’ndan bir gönüllü hayatını kaybetti

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de yeniden alevlenen çatışmalar halen sürerken Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarında yer alan Berde kentinde yönelik roketli saldırısı sırasında bir Kızılay teşkilatı gönüllüsünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ve Azerbaycan Kızılay Teşkilatı’ndan yapılan ortak açıklamada, dün öğleden sonra Ermenistan’ın Berde kentinde yönelik roketli saldırısı sırasında sivillere yardım dağıtan yerel bir gönüllünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 39 yaşındaki gönüllünün Berde kentindeki sivillere insani yardım ulaştırdığı sırada hayatını kaybetti ifade edildi.

We are devastated to learn that one of our volunteers was killed this afternoon while delivering humanitarian aid to civilians in Barda, Azerbaijan.



The 39-year-old father was part of an @AzRedCrescent emergency mobile team and was hit by shelling. Humanitarians are #notatarget — IFRC Europe (@IFRC_Europe) October 28, 2020

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Azerbaycan Başsavcılığı: Ermeni bombardımanları sonucu siviller arasındaki can kaybı sayısı 90’a ulaştı

Diğer yandan Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, saldırıya uğrayan Berde kentinde basın mensuplarına açıklamasında Dağlık Karabağ’da çatışmaların başladığı 27 Eylül’den bu yana Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki yerleşim yerlerini hedef alan yoğun bombardımanları sonucu 90 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Dün Berde’ye yönelik füzeli saldırıda resmi verilere göre 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Başsavcılığın geçen cumartesi yaptığı açıklamada, çatışmaların başından beri 65 sivilin hayatını kaybettiği, 297 sivilin de yaralandığı ifade edilmişti.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Üç ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere ara vermeden devam ediyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan'ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.