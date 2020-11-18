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    kadın - Tayland

    Tayland hükümeti kürtajı yasallaştırmaya hazırlanıyor

    © REUTERS / SOE ZEYA TUN
    Asya & Pasifik
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202011181043248103-tayland-hukumeti-kurtaji-yasallastirmaya-hazirlaniyor/

    Tayland’da hükümet, tecavüz vakaları ve ciddi sağlık sorunlarının olduğu durumlar dışında kürtajın yasallaştırılmasının önünü açmak için ilgili yasa değişikliğinin yapılmasına onay verdi. Hükümetten yapılan açıklamada ceza verilmese dahi prosedürün kendi başına yeterince acı verici olduğuna vurgu yapıldı.

    Güney Doğu ülkesi olan Tayland'da hükümet kürtajı yasallaştırmak için mevcut yasalarda değişiklik yapılmasını onayladı.

    Dün kabine tarafından onaylanan yasa değişikliği, kadınlara artık hamileliğin 12. haftasına kadar kürtaj yapma hakkı vermeyi amaçlıyor.

    Hükümet Sözcüsü Rachada Dhanadirek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kadınların bu süre içinde hamileliğe son verme hakkını kısıtlamaya çalışan herhangi bir eylemin 'kadın haklarına yönelik bir ihlal' olarak kabul edileceğini söyledi.

    Rachada, “Yasa değişikliği hem kadınların hem de onların doğmamış bebeklerinin haklarını eşit bir şekilde koruyacak ve kadınların, güvenli olmayan yasadışı kürtaj yapma motivasyonunu ortada kaldıracak” dedi.

    '​Mevcut yasalar, anayasaya aykırı'

    Hükümetten yapılan açıklamada ise mevcut yasaların kadın haklarına yönelik bir kısıtlama; insanların yaşamlarına ve bedenlerine yönelik özgür bir şekilde karar verme hakkı sunan anayasaya da aykırı olduğu belirtildi.

    Şu anki yasalar kadın için hayati tehlike oluşturan veya tecavüz sonucu meydana gelen hamilelikler dışında hiçbir şekilde kürtaja izin vermiyor.

    Eğer bir kadın kürtaj yapmak kalkışırsa, 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor ve yaklaşık olarak 2 bin dolara ceza ödemek zorunda kalabiliyor.

    Yeni değişiklikle yasal sınırı geçen kürtajlar bile şu anki cezalardan daha hafif olacak. 12 haftadan sonra kürtaj yaptırmanın cezası 6 ay hapis cezası ve yaklaşık olarak 330 dolar olarak öngörülüyor.

    Açıklamada, Tayland Tıbbi Konseyi'nin 12 haftalık sürenin güvenli olduğunu ve anne için bir tehlike oluşturmadığını bulduğu da ifade edilirken, 'ceza verilmesine gerek kalmadan prosedürün kendisinin kürtaj yapmak isteyen kişi için halihazırda zaten yeterince acı verici olduğu vurgulandı.

    Önerilen değişiklik görüşülmek üzere parlamentoya sunuldu. Hükümet yasanın gelecek yıl şubat ayında yürürlüğe girmesini bekliyor.

     

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    Etiketler:
    Yasa değişikliği, Yasa, Hükümet, Kürtaj
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