Aliyev: Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında yeni koridor kurulmasını önerdik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan yeni koridor kurulmasını ve Laçin ilinin Azerbaycan'a bırakılmasını önerdiklerini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Laçin'in işgalden kurtarılması dolayısıyla halkı kutlayarak kentin tamamının Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi için yaptıkları tekliften söz etti.

Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve 'Laçin koridoru' diye isimlendirilen geçit bölgesinin Laçin kentinin ortasından geçtiğini söyleyen Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Devlet Başkanı'yla yaptığım görüşmeler sırasında Laçin'in de bize iade edilmesi gerektiğini söyledim. Bu nedenle yeni bir koridor kurulmasını, Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan yeni koridorun güzergahının belirlenmesini ve inşa edilmesini önerdik. Burada üç yıllık bir süre de belirlendi. Ancak bunu daha erken yapabileceğimizi düşünüyorum. Yeni koridorun parametreleri belirlendikten sonra Laçin kenti de bize iade edilecek. Bu konu özel önemi hak ediyor, zira eğer bunun anlaşmaya dahil edilmesini sağlamasaydım, Laçin koridoru her zaman Laçin kentinden geçecekti."

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında imzalanan anlaşma gereği Ermenistan güçleri, Ağdam, Kelbecer ve Laçin'den çekilmiş ve Azerbaycan yaklaşık 29 yıl önce işgal edilen topraklarını geri almıştı. Ancak Erivan, Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan Laçin koridorunda 5 kilometre genişlikte kontrolü elinde bulundurmaya devam ediyor.