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    Azerbaycan’da halk Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan anlaşma kapsamında Ermenistan güçlerinin Laçin, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacağı müjdesini vermesinin ardından sokaklara akın etti

    Azerbaycan’da Karabağ'daki savaşın sonu Zafer Bayramı olarak kutlanacak

    © Sputnik / Alexey Kudenko
    Asya & Pasifik
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    Azerbaycan’da bundan böyle Karabağ’daki savaşın sona erdiği 10 Kasım, resmi Zafer Bayramı olarak kutlanacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca çatışmaların son olarak alevlendiği 27 Eylül’ü Anma Günü ilan etti.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, imzaladığı bir kararnameyle bundan böyle her yıl 10 Kasım’da kutlanacak olan Zafer Bayramı’nı ilan etti. Bilindiği üzere bu tarihte Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya’nın, Dağlık Karabağ’daki çatışmaları durdurmak için yaptığı anlaşma yürürlüğe girdi.

    Ermenistan’ın aslen Azerbaycan'a ait olan toprakların bir kısmını işgal etmesiyle oluşan ihtilaf ile ilgili bakış açısını kararnameye yansıtan Aliyev, Azerbaycan ordusunun muzaffer eylemlerine dikkat çekti.

    Cumhurbaşkanı Aliyev, Zafer Bayramı'nın ‘halkımızın gücünün ve milli gururumuzun bayramı olan ve devletimizin prestiji ve gelecekteki gelişimi için istisnai bir öneme sahip olan bu eşi görülmemiş zaferi ebediyen devam ettireceğini’ ifade etti.

    Aliyev bir diğer kararnameyle de Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri çatışmaların alevlendiği 27 Eylül tarihini Anma Günü'nü ilan etti. Kararname metnine göre Anma Günü, çatışmalara katılarak ‘ülkemizin toprak bütünlüğü için canlarını veren’ insanlara saygı göstergesi olacak.

    Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için imzalanan anlaşma

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

    İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.

    Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.

    Ayrıca Rusya ve Türkiye, Dağlık Karabağ’da ateşkesi izlemek için Azerbaycan topraklarında ortak bir merkez kurma konusunda anlaştı.

    Tamamıyla Dağlık Karabağ’a aktarılan Rus barış gücü hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçlardan oluşuyor. Rus askerler, temas hattında kurulan toplam 23 gözlem noktasından 24 saat boyunca ateşkese uyulup uyulmadığını izliyor.

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    Etiketler:
    Rusya, Ermenistan, İlham Aliyev, Zafer Bayramı, Savaş, Karabağ, Azerbaycan
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