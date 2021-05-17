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    Hindistan'da yerli Kovid-19 ilacı 2-DG

    Hindistan'da yerli Kovid-19 ilacı 2-DG tanıtıldı

    © Fotoğraf : Twitter/Rajnath Singh
    Asya & Pasifik
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    Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, Kovi-19'a karşı geliştirilen yerli ilacın tanıtımı yapıldı.

    Yerel medyadaki haberlere göre, Hindistan Savunma Bakanlığı'nın Savunma Araştırma ve Geliştirme Kurumuna bağlı (DRDO) Nükleer Tıp ve Bağlantılı Bilimler Enstitüsü (INMAS) ve Dr Reddy Laboratuvarı iş birliğinde, Kovid-19'a karşı 2-deoksi-D-glikozu (2-DG) ilacını geliştirildi.

    Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu, acil kullanımına onay verilen ilacın ilk partisinin tanıtımında, 2DG'yi Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan'a teslim etti.

    Vardhan, tanıtımda yaptığı konuşmada, DRDO'nun desteği ve Savunma Bakanı Singh'in liderliğiyle, bu ilacın Kovid-19 ile mücadelede araştırmaya dayalı ilk yerli sonuç olabileceğini ifade etti.

    ​Bakan Vardhan, ilacın iyileşme sürecini ve oksijene bağımlılığı azalttığını söyledi.

    İlacın ilk olarak başkent Yeni Delhi'deki hastanelerde kullanılması öngörülüyor.

    Diğer yandan bazı uzmanlar, ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanılması için yeterli veri olmadığına dikkati çekti.

    Hindistan'da sularından yüzlerce Kovid-19 kurbanının cansız bedenlerinin toplandığı Ganj Nehri'nin kıyılarındaki kumlarda üstünkörü kazılmış ve üzeri turuncu renkli kumaşlarla örtülmüş mezarlar da bulundu.
    © AFP 2021 / SANJAY KANOJIA
    Ganj sularından toplanan Kovid kurbanlarına nehir kıyılarına gömülmüş yüzlercesi eklendi
    İnsanlar üzerinde yapılan denemelerdeki etkinliğine dair yeteri kadar veri yayımlanmadığını belirten uzmanlar, söz konusu ilacın ilk olarak kanser tedavisi için geliştirilip test edildiğini söyledi.

    Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 281 bin 386 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 4 bin 106 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece toplam vaka sayısı 24 milyon 965 bin 463'e, toplam can kaybı sayısı 274 bin 390'a yükseldi. 

    Ülkede 27 Nisan'dan bu yana Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı 3 binin üzerinde seyrediyor.

    Hindistan Sağlık Bakanlığı dün salgının 2. dalgasının etkisindeki ülkede durumun stabil hale geldiğini açıklamıştı.

    Aşılama kampanyası

    Nüfusu 1.4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana yaklaşık 182 milyon 926 bin 460 doz aşı yapılsa da kampanya, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

    Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsü'nün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

    AstraZeneca firmasıyla üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zorunda olması, dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
    © REUTERS / Francisco Seco
    AB'den koronavirüs aşılarında 'fikri mülkiyet haklarının kaldırılması sorunu çözmez' mesajı
    ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını da yoğunlaştırdı.

    ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bileşenlerinin 20 milyon AstaZeneca aşısının üretilmesine yardımcı olacağını açıkladı.

    Poonawalla, aşı üretiminde gerekli bazı ham maddeler için uygulanan ambargonun kaldırılması amacıyla ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapmıştı. ABD, aşı üretimini desteklemek için Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini kolaylaştıracağı tahmin ediliyor.

    Etiketler:
    Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Hindistan
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