Kayıt
14:57 09 Nisan 2018
Ankara+ 21°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Atatürk Havalimanı / THY

    Hollanda: Türkiye'ye giderken telefon ve bilgisayarlarınızın içini boşaltın

    © REUTERS/ Murad Sezer/Arşiv
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Hollanda Dışişleri Türkiye, Rusya, Çin ve İran'a gidecek vatandaşlarına akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarları içi boş halde götürmeleri uyarısında bulundu. Bakanlık, bu 4 ülkede telefon ve bilgisayarların içindeki bilgilerin üçüncü şahıslarca okunup kopyalandığını iddia edip kesinlikle hassas bilgi ve belge bulundurulmamasını istedi.

    Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok
    © REUTERS/ Michael Kooren
    Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: Türkiye ile normal ilişkileri sabırsızlıkla bekliyorum
    Hollanda Dışişleri Bakanlığı, ticari ve ekonomik temaslarda bulunmak için Başbakan Mark Rutte ile birlikte Çin'e gidecek 165 şirket ile bürokratlara yönelik bir uyarı mektubu gönderdi. Mektupta, siber casusluğa karşı alınacak önlemler sıralandı.

    'ACI AMA GERÇEK'

    Türkiye-Hollanda
    © AFP 2018/ YASIN AKGUL
    Hollanda ile Türkiye arasında 'casus krizi'

    Ancak Hollanda hükümetinden bir kaynak, bu önlemlerin sadece Çin'le sınırlı olmadığını duyurdu. Volkskrant gazetesine konuşan hükümet yetkilisi, "Acı, ama siber casusluk konusundaki uyarılar NATO müttefikimiz Türkiye ile Rusya ve İran için de geçerli olacak" dedi.

    'UZAKTAN İZLENİP KOPYALANABİLİYOR'

    Fatma Şahin
    © AA/
    Hollanda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in ziyaretini iptal etti

    BBC Tükçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Hollanda hükümeti, Türkiye, Rusya, Çin ve İran'da akıllı telefonlarla dizüstü bilgisayarların uzaktan izlendiği, hatta içindeki bilgilerin kopyalandığı görüşünde.

    Bu nedenle bu ülkelere seyahat edecek iş insanları ve bürokratlara, önemli bilgi içermeyen, mümkünse boş telefon ve bilgisayar götürmeleri öneriliyor.

    Hollanda Başbakanı Mark Rutte
    © AFP 2018/ YOSHIKAZU TSUNO
    Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye ile çözmemiz gereken meseleler var
    'ÇIKTI ALIP ŞİFRELİ ÇANTALARDA TAŞIYACAKLAR'

    Hollanda, bürokratlara seyahat öncesi güvenlik duvarı yükseltilmiş yeni telefon verecek. Başbakan Rutte ile Çin'e gidecek bürokratlar ise önemli bilgiler içeren metinlerin bilgisayar çıktısını alarak bu kağıtları yanlarından hiç ayırmadıkları şifreli çantalarda taşıyacak.

    UYARI LİSTESİNDEKİ ÖNERİLER

    Hollanda bayrağı
    © AA/
    Hollanda parlamentosu 1915'te yaşananları 'Ermeni Soykırımı' olarak tanıdı

    Hollanda Dışişleri'nin hazırladığı ve Türkiye için de geçerli uyarı listesindeki öneriler şöyle:

    * Yanınıza 'temiz' bir telefon ve dizüstü bilgisayarı alın. Güvenlik yazılımını güncelleyin.

    * Cihazda sadece gerçekten ihtiyacınız olan bilgileri koyun. Geri kalanını silin.

    Türkiye-Hollanda
    © AFP 2018/ YASIN AKGUL
    Hollanda, FETÖ zanlılarının büyük çoğunluğuna oturma izni verdi
    * Otel odalarındaki kilitli dolaplar, bilgisayarınızdaki dosyaların okunmasını engellemez.

    'BLUETOOTH DEVREDIŞI BIRAKILMALI'

    * Cihazlarınızdaki Bluetooth işlevini tamamen devre dışı bırakın.

    Putin'le görüştüğüne dair yalan söylediği için istifa eden Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra
    © AFP 2018/ EMMANUEL DUNAND
    Putin'le görüştüğüne dair yalan söyleyen Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti
    'ŞİFREYLE SABİTLEYİN'

    * Dizüstü bilgisayarınızı bir açılış şifresi ve bir hesap şifresi ile sabitleyin.

    * Sabit diskinizin şifreleme yazılımıyla korunduğundan emin olun.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
    © Sputnik/
    ‘ABD için temel tehditi Rus ve Çin gizli servisleri oluşturuyor’
    * Hediye olarak verilen taşınabilir bellekleri (USB) kullanmayın.

    'YEREL KARTLI YENİ CEP TELEFONU ALIN'

    * Bu ülkelere gelmeden önce Hollanda telefonunuzu kapatın.

    * Varışta yerel hazır kartlı yeni bir cep telefonu alın, ayrılırken kartın imha edilebilirsiniz.

    * Telefon konuşmaları ve metin mesajları, başta Çin olmak üzere bu ülkelerde hükümet tarafından takip ediliyor.

    'YAZIŞMALARINIZ İÇİN VPN KURUN'

    * Bu ülkelerde WhatsApp ya da interneti kullanmakta ısrar ediyorsanız, gitmeden VPN bağlantısı kurun. VPN, yazışmalarınızda güvenli bir tünel oluşturacaktır.

    * Güvenle kullanabilmeniz için ayrılmadan önce telefona ve dizüstü bilgisayara bir VPN bağlantısı kurun.

    Etiketler:
    siber casusluk, dizüstü bilgisayar, Akıllı telefon, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Hollanda hükümeti, Mark Rutte, İran, Çin, Rusya, Türkiye, Hollanda
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    En güzel Avrupa şehirlerinin çirkin yüzü
    En güzel Avrupa şehirlerinin çirkin yüzü
    Karikatür
    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'Google'layın' tavsiyesi
    İnfografik
    Türk Akımı doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam