Kayıt
20:41 10 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Bild 100 yaz partisinde Joshua Wong ile Heiko Maas arasındaki ayaküstü görüşme gayriresmi nitelikteydi.

    Bild'in 'özgürlük savaşçıları' gecesi: ABD elçisi Beyaz Miğferlere sarıldı, Almanya Dışişleri Bakanı Wong'la görüştü

    © REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    Almanya'nın en çok satan gazetesi, BILD100 Fest adı altında düzenlediği etkinlikte, Batı'nın müesses nizamının 'özgürlük savaşçıları' kabul ettiği şahsiyetleri ağırladı. Alman parlamentosundaki etkinlikte Alman Dışişleri Bakanı'nın Hong Kong protestolarının liderlerinden Wong'la görüşmesi, Çin'in tepkisini çekti.

    BILD100 Fest'te Kaide'nin Suriye kolu Nusra'nın 'sivil' kanadı Beyaz Miğferler'in lideri Raed El Salih, Almanya'da yaşayan İranlı komünist ve laik kadın aktivist Mina Ahadi, Hong Kong'daki Çin karşıtı protestoların lideri Joshua Wong ve Ukrayna'da devlet başkanı Viktor Yanukoviç'i deviren Maidan eylemlerinin liderlerinden, Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko'nun yanyana dizilerek verdikleri pozlar, yorumculara epey malzeme çıkardı.

    Bild gazetesinin Alman parlamentosunun lokantasında düzenlediği 'insan hakları ve özgürlükler' etkinliğine, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da katıldı.

    Hong Kong'da 5 yıl önceki Şemsiye Hareketi'nin öğrenci liderlerinden ve 4 ay önce zanlıların Pekin'e iadesi tasarısı vesilesiyle patlak veren protestoların siyasi liderlerinden 22 yaşındaki Joshua Wong, gecenin 'onur konuğuydu'. 

    Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Çin'e ticaret ağırlıklı ziyaretinde Hong Kong uyarısı yapsa da Joshua Wong'la buluşmadan geri dönmesinin ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Berlin'de Wong'la görüştü.

    Maas'la samimi pozları sosyal medyada boy boy paylaşılan Wong, geceye katılanlara 'Çin otokratik rejimine karşı demokrasi yanlısı protestocuların yanında durmaları' çağrısı yaptı.

    Davetlilere Hong Kong ile Soğuk Savaş'ın Berlin'i arasında benzerlik kuran 22 yaşındaki aktivist-siyasi, "Eğer yeni Soğuk Savaş'taysak, Hong Kong yeni Berlin'dir" dedi. 

    Çin Halk Cumhuriyeti'nden Almanya'ya 'saygısızlık' tepkisi gecikmedi.

    Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying, basın toplantısında, "Çin karşıtı ayrılıkçı dalgayla temasa geçme girişimi Alman medyası ve siyasileri açısından son derece yanlıştır. Bu Çin'in egemenliğine saygısızlık ve Çin'in içişlerine müdahaledir" dedi. 

    Bunun üzerine Alman Dışişleri'nden "Sivil toplum temsilcileriyle biraraya gelmek tümüyle normal bir prosedürdür" yanıtı geldi. Maas'ın Alman hükümetinin her zaman ifade özgürlüğünü desteklediğine dair sözleri hatırlatıldı.

    Suriye hükümetine mal edilen kimyasal saldırılar gibi pek çok komployu tezgahlaması karşılığında 2017'de belgesel dalında Oscar'la ödüllendirilen Beyaz Miğferler'in lideri Raed El Salih de gecenin bir başka gözdesiydi. 

    ABD'nin eşcinselliğini açıklamış Berlin Büyükelçisi Richard Grenell , 11 Eylül saldırılarının sorumlusu kabul edilen Kaide'nin Suriye'deki sivil savunma örgütlenmesinin lideriyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı.

    Grenell, "Bu dünyada sadece konuşmakla kalmayıp eyleyen insanlar da var. Beyaz Miğferler Genel Sekreteri Raed El Salih de onlardan biri #cesur @whitehelmets_sy #bild100" diye yazdı.

    Bu manzaralar karşısında sosyal medyadan Bild'in gecesinin NATO ülkelerinin rejim değişikliği aletlerinin geçidi havasına büründüğüne dair eleştiriler yükseldi.

    Koalisyon hükümetinin büyük ortağı, Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Sekreteri ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de geceye katıldı. Kadın siyasetçinin aynı zamanda eski boks şampiyonu unvanını taşıyan Kiev Belediye Başkanı Kliçko ile pozları sosyal medyada paylaşıldı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Hegen'in İzlanda'daki buzulların erimesi sonucu oluşan havuzlar görüntüsü.
    Alman fotoğrafçının insanın doğaya etkisini gösteren etkileyici kareleri
    Karikatür
    ‘ABD, IŞİD sonrası meşruiyet sorununu oyalama taktiğiyle aşmaya çalışıyor'
    İnfografik
    S-500 hava savunma sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet