Bild'in 'özgürlük savaşçıları' gecesi: ABD elçisi Beyaz Miğferlere sarıldı, Almanya Dışişleri Bakanı Wong'la görüştü

Almanya'nın en çok satan gazetesi, BILD100 Fest adı altında düzenlediği etkinlikte, Batı'nın müesses nizamının 'özgürlük savaşçıları' kabul ettiği şahsiyetleri ağırladı. Alman parlamentosundaki etkinlikte Alman Dışişleri Bakanı'nın Hong Kong protestolarının liderlerinden Wong'la görüşmesi, Çin'in tepkisini çekti.

BILD100 Fest'te Kaide'nin Suriye kolu Nusra'nın 'sivil' kanadı Beyaz Miğferler'in lideri Raed El Salih, Almanya'da yaşayan İranlı komünist ve laik kadın aktivist Mina Ahadi, Hong Kong'daki Çin karşıtı protestoların lideri Joshua Wong ve Ukrayna'da devlet başkanı Viktor Yanukoviç'i deviren Maidan eylemlerinin liderlerinden, Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko'nun yanyana dizilerek verdikleri pozlar, yorumculara epey malzeme çıkardı.

Auf dem BILD100-Fest im Dachgarten-Restaurant des Bundestags: der Chef der #WhiteHelmets, Raed al-Saleh, Joshua Wong, einer der #HongKongProtester und Vitali Klitschko von der Kiewer Bande. Ebenfalls anwesend: Heiko Maas, BILD-Chefredakteur Julian Reichelthttps://t.co/DmmTlRmavV pic.twitter.com/jejOja5n6C — WhereDidTheTowersGo (@Towers_Go) September 10, 2019

Bild gazetesinin Alman parlamentosunun lokantasında düzenlediği 'insan hakları ve özgürlükler' etkinliğine, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da katıldı.

Hong Kong'da 5 yıl önceki Şemsiye Hareketi'nin öğrenci liderlerinden ve 4 ay önce zanlıların Pekin'e iadesi tasarısı vesilesiyle patlak veren protestoların siyasi liderlerinden 22 yaşındaki Joshua Wong, gecenin 'onur konuğuydu'.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Çin'e ticaret ağırlıklı ziyaretinde Hong Kong uyarısı yapsa da Joshua Wong'la buluşmadan geri dönmesinin ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Berlin'de Wong'la görüştü.

Maas'la samimi pozları sosyal medyada boy boy paylaşılan Wong, geceye katılanlara 'Çin otokratik rejimine karşı demokrasi yanlısı protestocuların yanında durmaları' çağrısı yaptı.

Davetlilere Hong Kong ile Soğuk Savaş'ın Berlin'i arasında benzerlik kuran 22 yaşındaki aktivist-siyasi, "Eğer yeni Soğuk Savaş'taysak, Hong Kong yeni Berlin'dir" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nden Almanya'ya 'saygısızlık' tepkisi gecikmedi.

Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying, basın toplantısında, "Çin karşıtı ayrılıkçı dalgayla temasa geçme girişimi Alman medyası ve siyasileri açısından son derece yanlıştır. Bu Çin'in egemenliğine saygısızlık ve Çin'in içişlerine müdahaledir" dedi.

Bunun üzerine Alman Dışişleri'nden "Sivil toplum temsilcileriyle biraraya gelmek tümüyle normal bir prosedürdür" yanıtı geldi. Maas'ın Alman hükümetinin her zaman ifade özgürlüğünü desteklediğine dair sözleri hatırlatıldı.

Suriye hükümetine mal edilen kimyasal saldırılar gibi pek çok komployu tezgahlaması karşılığında 2017'de belgesel dalında Oscar'la ödüllendirilen Beyaz Miğferler'in lideri Raed El Salih de gecenin bir başka gözdesiydi.

ABD'nin eşcinselliğini açıklamış Berlin Büyükelçisi Richard Grenell , 11 Eylül saldırılarının sorumlusu kabul edilen Kaide'nin Suriye'deki sivil savunma örgütlenmesinin lideriyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı.

Grenell, "Bu dünyada sadece konuşmakla kalmayıp eyleyen insanlar da var. Beyaz Miğferler Genel Sekreteri Raed El Salih de onlardan biri #cesur @whitehelmets_sy #bild100" diye yazdı.

There are people in this world who don’t just talk - but who act. The Chairman of the White Helmets @RaedAlSaleh3 is one of them. #brave @whitehelmets_sy #bild100 pic.twitter.com/UrG9oegv3v — Richard Grenell (@RichardGrenell) September 9, 2019

Bu manzaralar karşısında sosyal medyadan Bild'in gecesinin NATO ülkelerinin rejim değişikliği aletlerinin geçidi havasına büründüğüne dair eleştiriler yükseldi.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı, Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Sekreteri ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de geceye katıldı. Kadın siyasetçinin aynı zamanda eski boks şampiyonu unvanını taşıyan Kiev Belediye Başkanı Kliçko ile pozları sosyal medyada paylaşıldı.

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