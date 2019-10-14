AB ülkeleri Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye'yi kınadı

Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi 'oybirliğiyle' kınayan AB, üye ülkelere de Ankara'ya yapılan silah satışlarını durdurma çağrısı yaptı.

Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin geçen hafta yaptığı açıklamada, "Siviller, Suriyeli güçler ve bölgenin istikrarı için sarsıcı olan bir durumla karşı karşıya kaldığımızda aciz davranmayacağız" diyerek Türkiye'ye yönelik yaptırımların masaya geleceğini duyurmuştu.

Türkiye'nin operasyonunun başlamasının ardından Finlandiya, Norveç, Fransa ve Almanya Türkiye'ye askeri ihracatı askıya almış, İsveç de bu yaptırımın AB çapında uygulanması önerisinde bulunmuştu.

AB üyesi 28 ülke de ortak bir yazılı açıklama yayımlayarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyona son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan toplantında ise ABD ve Rusya’nın vetosu nedeniyle Türkiye’ye yönelik ortak kınama mesajı çıkmamıştı.

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