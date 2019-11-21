Kiev, Danimarka’nın Kuzey Akımı 2 kararını temyize götürmekle tehdit etti

Kanal 24’e konuşan Orjel, Ukrayna’nın temyiz için projenin ekolojik boyutunu kullanabileceğini kaydetti.

Projenin yine de bir şekilde uygulanacağını belirten Orjel, Kuzey Akımı 2’nin 1 Ocak tarihine kadar tam kapasite çalışmayacağını bu nedenle taraflar arasında yapılan transit görüşmelerinde kaydedilecek ilerlemeye bakılması gerektiğini ifade etti.

Orjel, Ukrayna’nın projenin tamamıyla durdurulmasına hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Daha önce Danimarka Enerji Kurumu (DEA), Kuzey Akım 2'nin ilgili kısmının Baltık Denizi'ndeki Danimarka kıta sahanlığında inşasına izin verdiğini duyurmuştu.

Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden teslim edilmesi ve nakledilmesi ile ilgili mevcut sözleşmeler yıl sonunda sona eriyor.

Moskova, Kiev ve Avrupa Komisyonu (AK), yeni bir anlaşma yapılması olasılığının değerlendirildiği üçlü toplantılar halinde görüşmelere devam ediyor.

Rusya’dan çıkarılan doğalgazı Avrupalı tüketicilere taşımayı hedefleyen Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı, Rusya’nın kıyılarından başlayıp Baltık Denizi içinden Almanya’ya uzanan iki ayrı boru hattının döşenmesini öngörüyor.