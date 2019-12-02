Yunanistan, Türkiye-Libya mutabakat muhtırasına karşı NATO’dan destek isteyecek

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile Trablus'taki Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan mutabakat muhtırasına karşı NATO’dan destek isteyeceğini açıkladı.

Yunanistan, bu hafta Londra’da düzenlenecek NATO zirvesinde, Türkiye ile Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan mutabakat muhtırasına karşı ittifaka başvuracak.

Yeni Demokrasi Partisi kongresinde konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, mutabakat muhtırasına karşı NATO’dan destek isteyeceklerini belirtti.

Miçotakis, “Üyelerinden birinin açık bir şekilde uluslararası hukuku çiğnediğinde ve başka bir üyeye zarar vermeyi amaçladığında, İttifak kayıtsız kalamaz” dedi.

Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelmişti.

Görüşmede, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Söz konusu mutabakat Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan’ın tepkisine yol açmış bunun ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmıştı.

Dendias: Sarraj’ın böyle mutabakatı imzalama yetkisi yok

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias dün konuyu görüşmek üzere Mısırlı meslektaşı Kahire'deki Semih Şükri araya gelmişti. Görüşmenin ardından yazılı açıklama yapan Dendias, iki ülkenin, muhtıranın istikrarsızlığa neden olduğunu düşündüklerini belirtmişti ve şunları eklemişti:

“Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’ın böyle bir mutabakatı imzalamak için gerekli hukuki yetkiye sahip olmadığı kanısındasınız.”

Öte yönden Aydınlık gazetesinin aktardığı habere göre Dendias, Mısır’ın başkenti Kahire’ye hareketinden önce Yunan To Vima gazetesine demecinde, deniz yetki alanlarının sadece komşu ülkeler arasında belirlenebileceğini, Türkiye ile Libya’nın komşu ülke olmadıklarını, dolayısıyla da söz konusu mutabakat muhtırasının uluslararası hukuka ve özelikle deniz hukuku sözleşmesine aykırı olduğunu iddia etmişti.