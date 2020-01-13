İsveç, düşen uçaktaki vatandaşları için İran’dan tazminat istiyor

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından İran’ın Stokholm Büyükelçisi Sayed Rasool Mohajer’in İran’da düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin görüşmek üzere bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Bakan Linde, "İran’ın Stockholm Büyükelçisi Mohajer uçağın düşülmesiyle ilgili olarak bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kazayı araştırmak için işbirliği teklif edildi. Hız ve şeffaflık açısından ve aynı zamanda ülkemizin mağdur vatandaşlarının akrabalarının acısını az da olsa telafi etmek için sorumluluk alınması talep edildi. Şimdi odak noktamız yaşayanlara yardım etmek. Gelişmiş bir konsolosluk destek ekibimiz bugün İran'a gidecek" ifadelerini kullandı.

Irans amb Mohajer uppkallad efter nedskjutning av flygplanet. Vi kräver samarbete, skyndsamhet och transparens samt att landet tar ansvar gentemot de anhöriga, i hantering av kvarlevor och kompensation. Fokus nu på att bistå efterlevande. Förstärkta konsulära teamet reser idag. — Ann Linde (@AnnLinde) January 13, 2020

Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı 8 Ocak’ta İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.

İran, Ukrayna, Kanada, Afganistan, Almanya, İsveç ve İngiltere vatandaşlarının bulunduğu uçaktaki 176 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti. İran, uçağın yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.