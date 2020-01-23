Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev ve eylemler devam ediyor. Bu kapsamda, ülkedeki avukatlar da adalet binası önünde Haka dansı yaparak hükümeti protesto etti.

Fransa'da emeklilik reformuna karşı çıkan avukatlar dikkat çeken bir eyleme imza attı.

Paris'in Bobigny bölgesindeki adalet binası önünde bir araya gelen avukatlar, Macron hükümetini Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maori'lerin savaş dansı olan Haka dansıyla protesto etti.

Avukatların, eskiden savaşlardan önce güç gösterme ve karşı tarafı korkutma amacıyla yapıldığı bilinen dansı gerçekleştirdiği anlar kameralara yansıdı.

Fransa'da avukatlar emeklilik reformunu haka dansıyla protesto etti https://t.co/CgbcSJlAOU pic.twitter.com/n36GFFTe5Z — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 23, 2020

​Fransa'da 5 Aralık 2019'dan bu yana Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı devam eden grevler, son 34 yılın en uzunu olarak tarihe geçti.

Grev, ülke genelinde sağlık ve ulaşım hizmetlerinde ciddi aksamalara neden oluyor.

Hükümetin emeklilik reformu planları kariyerleri boyunca çalışanlar için bin euro minimum aylık emeklilik maaşı, en az 62 yaşında emeklilik ve daha uzun süre çalışmaya özendirmek için bonus sistemini içeriyor.

Hükümetin sendikaların tepkisini yumuşatmak için 1975 yılından önce doğanların reformlardan etkilenmeyeceğini açıkladığı belirtilmiş ancak bu adım tepkileri yumuşatmamıştı. Reformların istihdam piyasasına 2022 yılından sonra girenler için geçerli olacağı kaydedilmişti.