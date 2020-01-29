Nazi kurbanları, Federal Almanya Meclisi'nde anıldı

Nazi dönemi kurbanları, Federal Almanya Meclisi’nde düzenlenen bir törenle anıldı. Törene İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de katıldı.

Nazi Almanyası tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda kurulan en büyük toplama kampı olan Auschwitz'de tutulanların kurtarılmasının 75. yıldönümünde, Nazi kurbanları, Federal Almanya Meclisi’nde (Bundestag) düzenlenen törenle anıldı.

Almanya'da 1996'dan bu yana her yıl yapılan anma törenine, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ile İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin katıldı.

© REUTERS / AXEL SCHMIDT Bundestag'ta Nazi kurbanları için yapılan anma törenine, Almanay Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel ile İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin katıldı.

'Neler olabileceğini unutmayız'

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yaptığı konuşmada, Rivlin'in parlamentoda bulunmasının ve konuşma yapmasının kendileri için ‘hediye’ olduğunu ve bunun için teşekkür ettiğini belirtti.

Geçmişte yaşanan kötülüklerin zamanla kaybolacağını düşündüklerini dile getiren Steinmeier, “Bugün Auschwitz'in kurtuluşundan 75 yıl sonra itiraf ediyoruz; ne olduğunu unutmayız neler olabileceğini unutmayız. Ama maalesef geçmişin kötü ruhları artık yeni bir kılıkta” ifadesini kullandı.

Almanya'da toplumun büyük çoğunluğunun demokrasiden yana olduğunu aktaran Steinmeier, “Antisemitizm, ırkçı nefret ve aşırı milliyetçiliğe karşı mücadele edelim. Otoriterlere boyun eğmeyelim. Nefretle değil argümanlarla tartışalım. Avrupa'da iyi komşular olarak yaşayıp hareket edelim” dedi.

'Yahudiler Almanya'da özgür değilse hiçbir yerde olamaz'

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de Almanya'nın özel bir sorumluluğu olduğunu, geçmişte dünyayı dehşete düşüren ülkenin şimdi liberal değerlerin korunması için bir ‘deniz feneri’ görevi yaptığını kaydetti.

Rivlin, Yahudilerin Almanya'da özgür olmamaları durumda dünyanın hiçbir yerinde özgür yaşayamayacaklarını söyledi.

Auschwitz'de 1.1 milyon insan öldürüldü

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerleri tarafından kurtarılmıştı.

Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor. Sadece bu kampta çoğunluğu Yahudi yaklaşık 1.1 milyon kişinin katledildiği tahmin ediliyor.