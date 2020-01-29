Macron: Berlin Konferansında verdiği sözleri tutmayan Erdoğan, Suriyeli cihatçıları Libya'ya taşıyor

Elysee Sarayı'ndaki Macron-Miçotakis ortak basın toplantısı Libya ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suçlamalara sahne oldu.

Türk mevkidaşını Libya için düzenlenen Berlin Konferansı'nda verdiği sözleri tutmamakla itham eden Fransa Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın Suriyeli paralı askerleri Türk gemileriyle Libya'ya taşıdığı suçlamasında bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin Konferansı'nda verdiği taahhütlerle tümüyle çelişen Türkiye'nin davranışlarından kaynaklanan endişelerimi dile getirmek istiyorum" diyen Macron şöyle devam etti:

"Son günlerde Türk savaş gemilerinin Suriyeli paralı askerler eşliğinde Libya topraklarına geldiğini görüyoruz. Bu, Berlin'de üzerinde anlaşılanların açık ve ciddi ihlalidir, verilen sözlerin tutulmamasıdır."

Moskova'daki Libya müzakerelerini takip eden Berlin Konferansı'nın sonunda 55 maddeli bildiri yayımlanmıştı.

Libya'ya silah ambargonun yeniden tam anlamıyla uygulanması çağrısı yapan bildiride "Tüm aktörleri çatışmayı körükleyici eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz… Buna askeri kapasitenin güçlendirilmesi için sağlanan finansman ve paralı asker desteği de dahildir" denilmişti.