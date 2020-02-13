Bulgaristan: Volkswagen için hala yarışın içindeyiz

Bulgaristan Yatırım Ajansı Müdürü Stamen Yanev, Türkiye'de kurulması gündemde olan Volkswagen fabrikası yatırımı için Bulgaristan'ın hala yarışın içinde olduğunu söyledi.

2019 yılında Türkiye'deki yatırım haberleri arasında en önemli konu başlığı olan Volkswagen'in fabrika yatırımı süreci hala devam ediyor. Manisa'da fabrikanın kurulacağı arazinin belirlendiği, Alman otomotiv devinin Türkiye'de şirket kurduğu noktadayken; siyasi nedenlerle ertelenen yatırım süreci Bulgaristan'ın da hala oyunda kalmasına neden oluyor.

Dünya'nın T.C. Ticaret Bakanlığı 'Blog'undan aktardığı habere göre; Business Start programına konuk olan Bulgaristan Yatırım Ajansı Müdürü Stamen Yanev, Volkswagen tarafından hala nihai yatırım kararının alınmadığını ve Bulgaristan’ın hala yatırım için iyi koşullar sunan ülkeler arasında olmaya devam ettiğini ve aldıkları sorumlulukları yerine getirmek için hala hazır olduklarını ifade etti.

Öte yandan Yanev, 2019 yılında 500 milyon leva değerinde 31 proje için yatırımcı sertifikası verdiklerini ve bu yatırımlar neticesinde 4000 kişilik yeni istihdam imkanlarının yaratılabileceğini aktardı. Yanev, Bulgaristan Merkez Bankası verilerine dayanarak 2019 yılında Bulgaristan’a 2018 yılına göre 500 milyon leva daha fazla yabancı yatırım geldiğini de açıkladı.

Twitter Stamen Yanev

Ekim başında Türkiye'de şirket kuruldu

2019 Ekim ayının başında Volkswagen, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' unvanlı şirketi Manisa'da kurmuştu. Şirketin merkezi "KeçiliköyOSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa" oldu.

Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

Şirket kurulduktan sonra VW yatırımı beklemeye aldı

Volkswagen'den yatırımı yönelik gelen en net açıklama Volkswagen’in üretim sözcüsü Leslie Bothge'den gelmişti. Şirket sözcüsü AA'ya verdiği demecinde, Türkiye’de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığını söylemişti.

Bothge açıklamasında, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz" demişti.