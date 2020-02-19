İngiltere puan tabanlı göç sistemine geçiyor

İngiltere'de hükümet, Brexit sonrası puan tabanlı yeni göç sistemine geçeceklerini duyurdu. İçişleri Bakanı Priti Patel, “Ülkeyi, dünyanın en parlak ve en iyilerine açacağız” diyerek sistemi savundu.

Brexit sonrası göç politikasını da masaya yatıran İngiltere, uzun bir süredir gündemde olan puan tabanlı sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İçişleri Bakanı Priti Patel, yeni sistemin 1 Ocak 2021'de yürürlüğe gireceğini söyledi. Bunun tüm ülke için tarihi bir karar olduğunu savunan Patel, "Serbest dolaşıma son veriyoruz, sınırlarımızı kontrol altına alıyoruz” dedi.

İngiliz halkının taleplerini dikkate aldıklarını vurgulayan Patel, “Ekonomiyi ve topluluklarımızı güçlendirerek dünyanın dört bir yanından en parlak ve en iyilerini kendimize çekeceğiz ve bu ülkenin tam potansiyelini açığa çıkaracağız” diye konuştu.

Sistem ne getiriyor?

Yeni sisteme göre, İngiltere'de çalışmak ve yaşamak isteyenler Kanada ve Avustralya'da olduğu gibi bir puanlamaya tabi tutulacak.

Başvuru sahibinin İngilizce seviyesi, mesleği ve eğitim durumu gibi unsurlar dikkate alınarak yeterli puana erişenlerin ülkeye gelmesine izin verilecek.

Yeni sistemde AB vatandaşları ile AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları aynı şekilde değerlendirilecek. Bilim insanları, mühendisler ve akademisyenler gibi yüksek vasıflı kişilere öncelik tanınacak.

Tüm başvuru sahiplerinin iş teklifi almaları veya teklifi yapan şirket ve kurumun senelik asgari 25 bin 600 sterlin (202 bin TL) maaş ödemesi gerekecek.

Düşük vasıflı işçiler için ise belirli bir göç sistemi olmayacak. Bu durumda halen İngiltere'de bulunan AB ülkelerinden gelen işgücünün yüzde 70'inin, vasıflı işçi olma gereksinimlerini karşılayamayacağı belirtiliyor.

31 Ocak'ta AB'den ayrılan İngiltere'de yeni sistem, Boris Johnson hükümetinin en önemli seçim vaatleri arasında yer alıyordu.