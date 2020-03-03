Vatikan rahat bir nefes aldı: Papa'nın koronavirüs testi 'negatif çıktı'

Rahatsızlığı nedeniyle tüm programlarını iptal etmesiyle koronavirüs söylentilerini tetikleyen Papa Francis'in testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Vatikan ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 30'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da, başkent Roma sınırları içinde bulunan Vatikan da günlerdir salgın söylentileriyle çalkalanıyor.

'Ufak bir rahatsızlık' geçirdiği söylenen ancak detay verilmediği için koronavirüs söylentilerini körükleyen Papa Francis'e yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi. İtalyan gazetesi Il Messaggero, Papa'nın koronavirüs taşımadığını duyurdu.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapamadı.

Söylentiler, Papa'nın 'rahatsızlık geçirdiği' gerekçesiyle iki gün üst üste tüm programlarını iptal etmesinin ardından başlamıştı. 'Rahatsızlık’ duyurusu, Papa’nın Aziz Petrus Meydanı’nda insanların başını öpüp, yüzlerine dokunacak kadar kalabalıkla haşır neşir olmasından bir gün sonra gelmişti.

© REUTERS / REMO CASILLI Papa Francis, koronavirüs endişesine rağmen Aziz Petrus Meydanı'nda halka samimiyet kurmaktan çekinmedi. Papa'nın sık sık el sıkıştığı hatta kalabalıktan bazılarını öptüğü de görüldü.

Ayırca en son Kül Çarşambası ayinine (Paskalya'dan önce gelen büyük perhiz süresinin ilk çarşambası) katılan Papa, sık sık öksürürken ve burnunu silerken görülmüştü. Söylentilere son vermek isteyen Vatikan, Papa'nın yalnızca soğuk algınlığı geçirdiği açıklamıştı.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle en az 34 kişi yaşamını yitirdi, teyit edilmiş vaka sayısı da 1694'e yükseldi.