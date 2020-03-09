Almanya, Yunanistan'daki sığınmacı çocuklara kapısını açıyor

Türkiye sınırında yaşanan göç krizi üzerine harekete geçen Almanya’da koalisyon hükümeti, Yunanistan’da bulunan sığınmacı çocuklarının 1500’ünü ülkeye kabul etme konusunda uzlaşmaya vardı.

Ankara’nın mültecilerin Avrupa’ya geçişine izin vermesinin ardından Türkiye-Yunanistan sınırında yaşananlar, Almanya’yı harekete geçirdi.

Alman hükümet yetkilileri Yunanistan’daki kamplarda bulunan 1500 kadar mülteci ve sığınmacı çocuğu ülkeye kabul etme sinyalini verdi. Karar, Başbakan Angela Merkel’in koalisyon üyeleriyle yaptığı görüşmenin ardından alındı.

Alman hükümetinden yapılan açıklamada, göç krizine insani bir çözüm bulma konusunda ‘fikir birliğine varıldığı’ belirtildi. Hükümet, “Yunan adalarında bulunan 1000-1500 çocuğu alarak Yunanistan’ı bu güç insani durumda desteklemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Brüksel'de Avrupa Birliği yetkilileriyle son mülteci krizine dair görüşmeler yapacak.