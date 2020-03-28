İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı rekor artışla 5 bin 690'a çıktı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 832 artışla 5 bin 690'a çıktı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre, Covid-19 teşhisi konulan hastalardan 25 Mart'ta 738, 26 Mart'ta 655 ve dün 769 kişi hayatını kaybederken bugün bu sayı 832 olarak kaydedildi.

İspanya böylece dün Covid-19'dan 969 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'dan sonra bir günde en yüksek kaybın yaşandığı ikinci ülke oldu.

İtalya'nın ardından Covid-19'dan en fazla ölümün olduğu ikinci ülke durumundaki İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 690'a ulaştı.

Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 8 bin 189 artarak, 72 bin 248'e yükseldi.

Virüs bulaşanlardan 40 bin 630'u hastanelerde tedavi görürken, bunlardan 4 bin 575'i yoğun bakımda tutuluyor.

Taburcu edilen hasta sayısı ise son 24 saatte 2 bin 928 artışla 12 bin 285'e çıktı.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığı verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde, ölü sayısı düne nazaran 345 artışla 2 bin 757'ye, vaka sayısı da 2 bin 277 artışla 21 bin 520'ye ulaştı.

Covid-19 bulaşan sağlık personeli sayısının ise 10 bin olduğu belirtildi.

Salgın, Madrid'in ardından en yaygın olarak, Katalonya (1070 ölü, 14 bin 263 vaka) ve Castilla y La Mancha (448 ölü, 4 bin 512 vaka) ve Castilla y Leon (321 ölü, 4 bin 791 vaka) özerk bölgelerinde görülüyor.

Olağanüstü halin ikinci haftasını dolduran İspanya'da, salgına karşı mücadelede en büyük eksiğin tıbbi malzeme ve sağlık personeli olduğu belirtiliyor.