Sırbistan Parlamentosu, karantina tedbirlerini geriye dönük olarak onayladı

Parlamentonun onayı olmadan ülke çapında olağanüstü hal ilan edildiğine ilişkin yurtiçi ve yurtdışından gelen eleştirilerin ardından Sırbistan parlamentosu, koronavirüs salgının ülkede başlamasından beri ilk kez toplandı. Parlamento geçmişe dönük olarak sıkı karantina tedbirlerini onayladı.

Sırbistan parlamentosu, ülkede koronavirüs salgının başlamasından beri ilk kez toplandı.

Muhalefet partilerinin birçoğu, sıkı sokağa çıkma kısıtlaması ile diğer karantina tedbirlerinin geriye dönük olarak onaylandığı oturumu boykot etti. Nitekim olağanüstü karar mart ayı ortasında takdim edilmişti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Avrupa Parlamentosu ve Sırbistan muhalefetinin yönelttiği, olağanüstü hal nedeniyle demokrasi ve basın özgürlüğünü baltaladığı suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Sırp yetkililer bazı işletmeleri açmak ve 65 yaş üstü kişilerin kısıtlı olarak dışarı çıkmasına izin vermek suretiyle sıkı tedbirleri kısmen hafifletmeye başladı. Ancak 1 Mayıs’ın denk geldiği hafta sonu 83 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sırbistan’da şimdiye kadar 8 bin koronavirüs vakası tespit edildi, 85 kişi hayatını kaybetti.

Rus askeri doktorlar Sırbistan’ın Vršac kentindeki hastaneyi ziyaret etti. Rus doktorlar durumla ilgili gözlem ve hasta muayenelerinin ardından tedavi prosedürlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

#Footage Russian military physicians and medical staff visited the city hospital of Vršac, Serbia. After making rounds and examination of the patients, they expressed some suggestions on reorganization of care and treatment prosedures at the clinic #RussiaSerbia #COVID19 @mo_i_vs pic.twitter.com/Ws5uDefMgB — Минобороны России (@mod_russia) April 28, 2020

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