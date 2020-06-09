F1 pilotu Hamilton, ırkçılık karşıtı protestolarda köle taciri heykelinin yıkılmasını destekledi

İngiltere’nin Bristol kentinde düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolar sırasında, eylemcilerin 17. yüzyıl köle tacirlerinden Edward Colston’ın bronz heykelini devirerek nehre atmasını değerlendiren Mercedes'in şampiyon İngiliz pilotu Lewis Hamilton, “Eğer insanlar ırkçı bir köle tacirini onurlandıran bu heykeli yıkmasaydı, oradan asla kaldırılmazdı” dedi.

Instagram hesabından açıklama yapan Hamilton, şu ifadeleri kullandı; “(Heykelin)müzeye gideceğine dair konuşmalar var. Bu adamın heykeli nehirde kalmalı, tıpkı buraya yaptıkları yolculuk sırasında ölen ve herhangi bir cenaze ya da tören yapılmadan denize fırlatılıp atılan 20 bin Afrikalının ruhu gibi. O (Edward Colston) onları ailelerinden, ülkeden çaldı ve onurlandırılmamalı. Sattığı insanlar, hayatını kaybeden tüm o insanlar anısına yapılan bir anıtla değiştirilmeli.”

İngiltere polisi, Edward Colston'ın heykelinin yıkılmasının ardından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

UK protesters pull down the statue of a slave trader in Bristol pic.twitter.com/S1T32UO0fl — Reuters (@Reuters) June 7, 2020

Lewis Hamilton daha önce de Formula dünyasının George Floyd’un öldürülmesi karşısında sessiz kalmasını eleştirmişti. Hamilton’ın “Bazılarınız en büyük yıldızlarsınız ama adaletsizliğin ortasında sessiz kalıyorsunuz. Beyazların egemen olduğu bir spor olan benim endüstrimdeki kimseden hiçbir işaret yok. Ben beyaz olmayan insanlardan biriyim ve burada yalnız başıma duruyorum” sözlerinin ardından diğer pilotlardan mesaj yağmıştı.