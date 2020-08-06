Alman hükümeti: Lukaşenko’nun eylemleri, seçimlerin adil ve özgürce yapılmasını tehdit ediyor

Alman hükümeti, Belarus'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerini yakından takip ettiklerini ve mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun rakiplerine ve muhalefete yönelik eylemlerinin 'adil ve özgür seçimlere tehdit oluşturduğunu' düşündüklerini açıkladı.

Alman hükümet sözcüsü, federal hükümetin Belarus'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerini yakından takip ettiğini ve yeniden seçilmek için mücadele eden mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun rakiplerine ve muhalefete yönelik eylemlerinin adil ve özgür seçimlere tehdit oluşturduğunu düşündüğünü söyledi.

Sözcü, Sputnik’e verdiği demeçte federal hükümetin Belarus'taki durumu çok yakından takip ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Federal hükümet, dünya genelinde adil ve özgür seçimlerden ve demokratik standartların gözetilmesinden yanadır. Federal hükümet, pazar günü yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde Belarus'taki durumu çok yakından izliyor. Mevcut Devlet Başkanı Lukaşenko’nun rakiplerine ve muhalefete yönelik eylemleri, seçimlerin adil ve özgür bir şekilde yapılması üzerinde tehdit oluşturuyor."

Bakanlar Kurulu’nun Minsk’in AGİT temsilcilerini gözlemci olarak davet etmemesini üzüntüyle karşıladığını belirten sözcü, "Federal hükümet, Belarus yönetimini özellikle de devlet başkanlığı seçimleri kapsamında vatandaşların ifade özgürlüğüne saygı duyulması ve güvence altına alınmasını sağlamaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.