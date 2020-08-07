Alman vekil: ABD’li senatörlerin tehditlerine derhal yanıt verilmeli

Aşırı sağ Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Sözcüsü Steffen Kotre, ABD’li senatörlerin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine destek veren Sassnitz kasabasındaki Alman şirketlerine yaptırım uygulama tehditlerine ‘derhal ve doğrudan’ yanıt verilmesi çağrısında bulundu.

Kotre, "Derhal ve doğrudan bir yanıt verilmeli. Mektubun mimarlarına yaptırım uygulanmalı, Avrupa Birliği’ne (AB) ve özellikle de Almanya’ya girmeleri yasaklanmalı. Avrupa ülkeleri birlik olduklarını göstermeli. Bu AB’nin fiil ehliyetli olup olmadığını gösterecek. Bu tür şeyler kabul edilmemeli" diye konuştu.

ABD Senatosu’nun bu adımının ‘Almanya’nın egemenlik meselelerine doğrudan müdahale’ olduğuna dikkat çeken politikacı, "ABD’nin bu yeni adımı, Almanya ve Avrupa’nın egemen enerji, özellikle de gaz politikalarına karşı bir tür ekonomik savaştır" ifadelerini kullandı.

Daha önce Alman Handelsblatt gazetesi, ABD’li üç senatörün Sassnitz kasabasındaki liman müdürlüğüne yazdıkları mektuptan alıntılar yayınlamıştı.

Senatörler, Kuzey Akım-2 boru hattının yapımına verilen desteğin kesilmesini talep etmiş, aksi halde limanın ‘finansal yıkımla’ karşı karşıya kalacağı konusunda uyarmıştı.