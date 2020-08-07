Belarus’ta seçimler öncesi şimdi de bir grup ABD vatandaşı gözaltına alındı

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, pazar günü düzenlenecek devlet başkanlığı seçimleri öncesinde bir grup ABD vatandaşının gözaltına alındığını söyledi, ancak bu kişilerin ne zaman ya da ne gerekçeyle yakalandıklarını belirtmedi.

Belta haber ajansına göre Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Amerikan pasaportları olan, (ABD) Dışişleri’nde çalışan kişilerle evli olan bazı kişiler gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.

1994’ten beri Belarus’un başında olan Lukaşenko, gözaltılara ilişkin detay vermedi ancak açıklamaları, muhalifleri kendisini devirmek için yabancı destekçileriyle hareket etmekle suçladığı bir döneme denk geliyor.

Reuters ajansı, gözaltılar konusunda yorum almak için Minsk'teki ABD Büyükelçiliği’ne ulaşmaya çalıştıklarını ancak o an hemen bir yanıt alamadıklarını aktardı.

Belarus’ta temmuz ayında da özel bir Rus güvenlik şirketinin personeli olduğu öne sürülen bir grup Rusya vatandaşı gözaltına alınmıştı. Daha sonra bu kişilerin Belarus’taki muhalif gösterilere destek vermek amacıyla ülkeye girdikleri iddia edilmişti.

Rusya bu iddiayı reddediyor ve bu kişilerin Belarus aktarmalı olarak Latin Amerika’ya gitmekte olduklarını söylüyor.

Rusya Dışişleri yetkilileri de Belarus’ta alıkonulan vatandaşlarının bir an önce ülkelerine iade edilmeleri çağrısını yapıyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova son olarak Belarus’ta alıkonulan Rusya vatandaşlarının suçlu olduğunun hiçbir delille desteklenmediğini, ülkelerine geri verilmeleri gerektiğini söylemişti.

Belaruslu soruşturmacılar, gözaltına alınan 33 Rusya vatandaşının, hapiste olmaları nedeniyle Belarus’taki başkanlık seçimlerine katılamayacak olan muhalif politikacılar Sergey Tihanovskiy ile Mikola Statkeviç’le ilişkileri olduğunu iddia ediyor.

Belarus’ta pazar günü düzenlenecek başkanlık seçimlerinde mevcut lider Lukaşenko’nun rakibi olan Svetlana Tihanovskaya ise, muhalefetin halk arasında protesto gösterileri körüklemek için özel Rus güvenlik şirketleriyle çalıştıkları iddiasını reddediyor.

Tihanovskaya, hapse atılan muhalif politikacı Sergey Tihanovskiy’in eşi. Eşinin seçime katılamayacak olması nedeniyle kendisi aday oldu ve kısa zaman içinde muhalefetin ve halkın bir kısmının desteğini arkasına alan popüler bir aday haline geldi.

Tihanovskaya seçilmesi halinde Belarus’ta ‘muhalif politikacıların katılabileceği adil bir seçim düzenlenmesini sağlayacağını’ ve sonrasında istifa edeceğini söylüyor.