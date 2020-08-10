Lukaşenko: Belarus’ta ‘Maydan’a izin vermeyeceğiz

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, seçim sonuçlarıyla ilgili yaşanan protestoların ardından Ukrayna’daki ‘Maydan protestoları’ gibi olaylara izin vermeyeceklerini, ülkeyi parçalama girişimlerine gerektiği gibi yanıt verileceğini ifade etti.

Belarus’un resmi haber ajansı Belta’nın aktardığına göre, Aleksandr Lukaşenko devlet başkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan protestolarla ilgili konuştu.

Lukaşenko, ülkesinde Ukrayna’da 2014 yılında çıkan Maydan olayları gibi olaylara izin vermeyeceklerini söyledi.

Lukaşenko, “Söylediğim her şey doğrulanıyor. Eğer öncesinde buna inanmayan birileri varsa şimdi inanıyorlar. Uyarmıştım: Kim ne kadar isterse istesin, Maydan olmayacak. Bu nedenle herkes yatışmalı, sakinleşmeli” dedi.

Lukaşenko, ülkesindeki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine gerektiği şekilde yanıt vereceklerini belirterek, “Ülkenin parçalanmasına izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.