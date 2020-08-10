Kayıt
14:32 10 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Rusya lideri Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko

    Putin, seçimleri önde tamamlayan Lukaşenko'yu tebrik etti

    © Sputnik /
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 05
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104078/59/1040785992_0:0:2048:1153_1200x675_80_0_0_d501211a48df5ed74de788870267f807.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202008101042625135-putin-secimleri-onde-tamamlayan-lukasenkoyu-tebrik-etti/

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanlığı seçimlerinde kazandığı zafer dolayısıyla Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu tebrik etti.

    Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'ta sancılı bir seçim kampanyası sürecinin ardından yapılan seçimleri kazanan Lukaşenko'ya tebrik telgrafı gönderdi.

    Putin, Lukaşenko'ya mesajında "Yürüttüğünüz resmi faaliyetlerin karşılıklı faydaya dayalı Rusya-Belarus ilişkilerinin tüm alanlarda gelişmesine, Birlik Devlet kapsamındaki işbirliğinin derinleşmesine, Avrasya Ekonomik Bilriği ve Bağımsız Devletler Topluluğu nezdindeki entegrasyon süreçlerinin pekişmesine ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki askeri ve siyasi bağların güçlenmesine katkı sunacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    Rus lider, bunun Rusya ve Belarus'taki kardeş halkların temel çıkarlarına kesinlikle uygun olacağından emin olduğunu ekledi.

    Lukaşenko'nun önceliği insanlar olacak

    Seçimlerin ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıkarak açıklamalarda bulunan Lukaşenko, izleyeceği politikanın merkezinde insanların olacağını ifade etti.

    Muhalefet seçim sonuçlarını tanımıyor

    Seçimlere katılan muhalif adaylardan Svetlana Tihanovskaya'nın danışmanı Olga Kovalkova, seçim sonuçlarını tanımadıklarını zira seçim bölgelerinden gelen verilere göre Tihanovskaya'nın oy oranının yüzde 70-80 olduğunu belirtti.

    Tihanovskaya'nın basın sözcüsü Anna Krasulina da, sonuçların gerçeklerle bağdaşmadığını ve sağduyuyla kesin olarak çeliştiğini savundu.

    Polonya'dan AB'ye acil toplantı çağrısı

    Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB ülkelerine Belarus konusunda acil toplantı yapma çağrısında bulundu.

    Polonya Başbakanlığı basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Polonya, en yakın komşularından sorumludur. Bu neden Başbakan Morawiecki, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta Belarus'taki gelişmeler nedeniyle Avrupa Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı" dendi.

    Yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alındı

    Belarus İçişleri Bakanlığı, gece saatlerinden beri devam eden olaylar sonucunda yaklaşık 3 bin kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

    Açıklamada, "33 yerleşim birimindeki seçim merkezlerinde ve ana meydanlarda vatandaşların toplandıkları tespit edildi. Ülke genelinde izinsiz kitsel eylemlere katılım nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alındı. Minsk'te yaklaşık bin kişi, diğer bölgelerde toplamda 2 binden fazla kişi gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

    Olaylar sonucunda 50'den fazla sivilin, 39 kolluk kuvvetinin yaralandığı ve bazılarının hastanede tedavi gördüğü de kaydedildi.

    Belarus Merkez Seçim Komitesi Başkanı tarafından yapılan açıklamada, seçimlerin ilk sonuçlarına göre Lukaşenko'nun yüzde 80.23 ile birinci sırada olduğu belirtilmişti.

    Diğer adayların oyları ise şu şekilde açıklanmıştı:

    Svetlana Tihanovskaya – yüzde 9.9; Anna Kanopatskaya – yüzde 1.68; Sergey Çereçen – yüzde 1.13; Andrey Dmitriyev – yüzde 1.04.

    Etiketler:
    Mesaj, Telgraf, Tebrik, Seçimler, Aleksandr Lukaşenko, Belarus, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Belarus’un başkenti Minsk’te yapılan başkanlık seçimlerinden memnun olmayan halk sokaklara çıktı.
    Minsk'teki başkanlık seçimi protestosundan kareler
    Karikatür
    Beyrut Limanı'ndaki patlama, Lübnan tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçti
    İnfografik
    2019 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet