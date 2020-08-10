Putin, seçimleri önde tamamlayan Lukaşenko'yu tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanlığı seçimlerinde kazandığı zafer dolayısıyla Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu tebrik etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'ta sancılı bir seçim kampanyası sürecinin ardından yapılan seçimleri kazanan Lukaşenko'ya tebrik telgrafı gönderdi.

Putin, Lukaşenko'ya mesajında "Yürüttüğünüz resmi faaliyetlerin karşılıklı faydaya dayalı Rusya-Belarus ilişkilerinin tüm alanlarda gelişmesine, Birlik Devlet kapsamındaki işbirliğinin derinleşmesine, Avrasya Ekonomik Bilriği ve Bağımsız Devletler Topluluğu nezdindeki entegrasyon süreçlerinin pekişmesine ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki askeri ve siyasi bağların güçlenmesine katkı sunacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rus lider, bunun Rusya ve Belarus'taki kardeş halkların temel çıkarlarına kesinlikle uygun olacağından emin olduğunu ekledi.

Lukaşenko'nun önceliği insanlar olacak

Seçimlerin ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıkarak açıklamalarda bulunan Lukaşenko, izleyeceği politikanın merkezinde insanların olacağını ifade etti.

Muhalefet seçim sonuçlarını tanımıyor

Seçimlere katılan muhalif adaylardan Svetlana Tihanovskaya'nın danışmanı Olga Kovalkova, seçim sonuçlarını tanımadıklarını zira seçim bölgelerinden gelen verilere göre Tihanovskaya'nın oy oranının yüzde 70-80 olduğunu belirtti.

Tihanovskaya'nın basın sözcüsü Anna Krasulina da, sonuçların gerçeklerle bağdaşmadığını ve sağduyuyla kesin olarak çeliştiğini savundu.

Polonya'dan AB'ye acil toplantı çağrısı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB ülkelerine Belarus konusunda acil toplantı yapma çağrısında bulundu.

Polonya Başbakanlığı basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Polonya, en yakın komşularından sorumludur. Bu neden Başbakan Morawiecki, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta Belarus'taki gelişmeler nedeniyle Avrupa Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı" dendi.

Yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alındı

Belarus İçişleri Bakanlığı, gece saatlerinden beri devam eden olaylar sonucunda yaklaşık 3 bin kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, "33 yerleşim birimindeki seçim merkezlerinde ve ana meydanlarda vatandaşların toplandıkları tespit edildi. Ülke genelinde izinsiz kitsel eylemlere katılım nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alındı. Minsk'te yaklaşık bin kişi, diğer bölgelerde toplamda 2 binden fazla kişi gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Olaylar sonucunda 50'den fazla sivilin, 39 kolluk kuvvetinin yaralandığı ve bazılarının hastanede tedavi gördüğü de kaydedildi.

Belarus Merkez Seçim Komitesi Başkanı tarafından yapılan açıklamada, seçimlerin ilk sonuçlarına göre Lukaşenko'nun yüzde 80.23 ile birinci sırada olduğu belirtilmişti.

Diğer adayların oyları ise şu şekilde açıklanmıştı:

Svetlana Tihanovskaya – yüzde 9.9; Anna Kanopatskaya – yüzde 1.68; Sergey Çereçen – yüzde 1.13; Andrey Dmitriyev – yüzde 1.04.