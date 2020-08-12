Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, ABD’li mevkidaşı Pompeo’yla bir araya geliyor: Gündem Doğu Akdeniz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cuma günü Viyana’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla bir araya gelecek.
Yunan gazetesi Kathimerini'nin aktardığı haberde, ‘iki bakanın Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri ele alacağı’ aktarıldı.
Dendias to meet Pompeo in Vienna on Friday https://t.co/DWp0iEQQkj pic.twitter.com/lDx5w2G1fi— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) August 12, 2020
AB’yi acil toplantıya çağırmıştı
Dendias dün yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile yaşanan Doğu Akdeniz gerilimleri nedeniyle Avrupa Birliği'ne (AB) acil toplantı çağrısında bulunmuştu.
Yunan bakan, "Oldubittiye izin vermeyecek, müsamaha göstermeyeceğiz. Yunanistan egemenliğini ve haklarını savunacak. Türkiye'ye derhal Yunanistan kıta sahanlığından çıkma çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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