Stoltenberg: Rusya, Belarus'taki gelişmelere karışmamalı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya ve diğer ülkelerine Belarus'taki gelişmelere 'karışmama' çağrısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı seçimlerin ardından yaşanan protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alman Bild gazetesine konuşan Stoltenberg, "Belarus'un toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Belarus, egemen ve bağımsız bir ülke. Ve Rusya dahil hiçbir ülke orada yaşananlara müdahale etmemeli" ifadelerini kullandı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya, halka ülkenin 'geleceğini belirleme' fırsatını tanıma çağrısında bulunan Stoltenberg, "Bölgede NATO asker konsantrasyonu yok, bu nedenle rejim bunu barışçıl protestoları bastırmakta kullanmamalı. Bu kabul edilemez" dedi.

Stoltenberg, Reuters ajansına açıklamasında da "Rusya'yı, bağımsız Belarus devletinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıyla yaklaşmaya çağırıyoruz" diyerek NATO'nun bu ilkelere uyduğunu savundu.